Sheinbaum destaca la cooperación trilateral en el marco de la revisión del T-MEC

Los tres mandatarios coincidieron en el sorte del Mundial 2026. FOTO: Archivo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que, tras su reciente visita a Washington, acordó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, mantener la coordinación entre los tres gobiernos para preparar la revisión del acuerdo comercial, aprovechando el ambiente de cooperación generado por el evento deportivo.

La revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para 2026, se perfila como un proceso clave en el contexto de la próxima Copa Mundial de Fútbol, que se celebrará por primera vez en tres países de manera simultánea.

Sheinbaum destaca el papel del deporte en la cooperación trilateral

Durante su conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que la cita deportiva, prevista para junio y julio de 2026, crea un entorno propicio para fortalecer la colaboración trilateral.

La mandataria mexicana afirmó: “Es un buen ambiente para la revisión del Tratado, incluso el ambiente que vivimos ahí el viernes (durante el sorteo para el Mundial en Washington) pues muestra que, en efecto, es un momento donde el deporte une”.

En este sentido, destacó que la coordinación entre los tres países ya ha comenzado, con la designación de responsables en cada gobierno para avanzar en las distintas áreas vinculadas al T-MEC.

El primer ministro canadiense Mark Carney, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente de la FIFA Gianni Infantino sostienen nombres de países en el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en el Kennedy Center de Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Sheinbaum detalló que, en el marco de los preparativos para el Mundial, los equipos de México, Estados Unidos y Canadá han iniciado consultas con las principales industrias de cada país para identificar sus demandas y prioridades de cara a la revisión del tratado.

La presidenta enfatizó que la conversación privada con Trump y Carney fue cordial y reflejó una relación constructiva entre los socios norteamericanos.

Además, aclaró que, aunque el encuentro no tuvo carácter formalmente político, sí permitió avanzar en la coordinación para la revisión del T-MEC, proceso que, aunque previsto para 2026, ya está en marcha.

El T-MEC ante el desafío de 2026: oportunidades y tensiones en la integración regional

En cuanto a la relación bilateral con Estados Unidos, Sheinbaum reiteró su compromiso de mantener una política basada en el respeto mutuo y la defensa de los mexicanos en territorio estadounidense.

“Yo estoy convencida de que México siempre tiene que buscar una buena relación con Estados Unidos”, afirmó la presidenta, quien enumeró tres razones fundamentales para ello: la vecindad geográfica, la presencia de 40 millones de mexicanos en Estados Unidos y la conveniencia de priorizar los acuerdos sobre las confrontaciones. Subrayó que “es mejor llegar a acuerdos que confrontaciones”.

La mandataria mexicana también rechazó que en la reunión se abordaran temas de seguridad, a pesar de que este asunto suele ser uno de los más sensibles en la agenda bilateral.

En cambio, pidió confianza en el modelo económico nacional y en el proyecto que representa su gobierno. “Va bien México, vamos bien. Hay que, no solamente tener confianza en el pueblo de México y en lo que somos las y los mexicanos, sino en el modelo económico y lo que representa el proyecto que representamos”, declaró Sheinbaum.

Los preparativos para el Mundial de Fútbol 2026 plantean retos logísticos, de transporte, seguridad y comercio, dada la magnitud del evento y el hecho de que, por primera vez, se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.