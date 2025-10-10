México

Beca Benito Juárez 2025: ¿Quiénes deben realizar el registro de octubre, alumnos o padres de familia?

La iniciativa entrega a cada beneficiario un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos a través de la tarjeta Bienestar

Por César Márquez

La Beca Benito Juárez mantendrá su periodo de registros abiertos hasta el 15 de octubre (Gobierno de México)

La Beca Benito Juárez abrió un nuevo periodo de registros para que más alumnos de educación media superior puedan integrarse. Este se llevará a cabo del 1 al 15 de octubre y se podrá realizar por la plataforma oficial del programa.

Cabe recordar que la iniciativa está disponible en las 32 entidades federativas del país y va dirigida a estudiantes de nivel preparatoria que cursen en alguna escuela pública del país. La beca entrega a cada beneficiario un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

Para que los alumnos puedan recibir su dinero de forma directa y sin intermediarios, el programa entrega la ayuda mediante la tarjeta del Bienestar.

La Beca Benito Juárez abrirá un registro en octubre (Foto: Gobierno de México)

¿Quiénes deben realizar el registro a la Beca Benito Juárez, alumnos o padres de familia?

La Coordinación General de los Programas para el Bienestar informó que el registro a la Beca Benito Juárez lo deben realizar los estudiantes con su propia Llave MX. Además, la dependencia también señaló que los menores de edad tendrán que inscribir a una persona adulta que los acompañará a recoger la tarjeta Bienestar, con la cual es posible cobrar el apoyo.

“El registro a la Beca Benito Juárez debe realizarse por las y los estudiantes con su propia Llave MX. Los menores de edad deben registrar a una persona adulta que los acompañará a recoger la tarjeta del Bienestar cuando se entregue”, indicó la dependencia.

Asimismo, para cualquier duda o aclaración, la dependencia pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok o su página oficial, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.

La Beca Benito Juárez mantendrá su periodo de registros abiertos hasta el próximo 15 de octubre (X@apoyosbienestar)

Documentos y requisitos para registrarse a la Beca Benito Juárez

El proceso de inscripción para la Beca Benito Juárez finaliza con la verificación y confirmación del registro. Para realizarlo, es necesario contar con la Clave de Centro de Trabajo de la escuela correspondiente e ingresar los datos personales, incluida la CURP y la información de contacto, en la página becabenitojuarez.gob.mx. El primer paso consiste en crear una cuenta Llave MX en llave.gob.mx, lo que permitirá acceder al sistema de registro en línea.

Requisitos y documentos

  • Estar inscrito en una escuela pública de bachillerato o profesional técnico bachiller.
  • No recibir otra beca federal con el mismo fin.
  • Número de celular.
  • Correo electrónico.
  • CURP certificada.
  • Clave de Centro de Trabajo (CCT).
  • Comprobante de estudios digitalizado.
  • CURP certificada de tu madre, padre, tutora o tutor (en caso de ser menor de edad).
  • Identificación oficial (en caso de ser menor de edad).

El objetivo de la beca es contribuir con un recurso monetario a todos estos alumnos para que logren continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

