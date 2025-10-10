Beca Benito Juárez 2025: ¿Quiénes deben realizar el registro de octubre, alumnos o padres de familia?

La Beca Benito Juárez abrió un nuevo periodo de registros para que más alumnos de educación media superior puedan integrarse. Este se llevará a cabo del 1 al 15 de octubre y se podrá realizar por la plataforma oficial del programa.
Cabe recordar que la iniciativa está disponible en las 32 entidades federativas del país y va dirigida a estudiantes de nivel preparatoria que cursen en alguna escuela pública del país. La beca entrega a cada beneficiario un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.
Para que los alumnos puedan recibir su dinero de forma directa y sin intermediarios, el programa entrega la ayuda mediante la tarjeta del Bienestar.
¿Quiénes deben realizar el registro a la Beca Benito Juárez, alumnos o padres de familia?
La Coordinación General de los Programas para el Bienestar informó que el registro a la Beca Benito Juárez lo deben realizar los estudiantes con su propia Llave MX. Además, la dependencia también señaló que los menores de edad tendrán que inscribir a una persona adulta que los acompañará a recoger la tarjeta Bienestar, con la cual es posible cobrar el apoyo.
“El registro a la Beca Benito Juárez debe realizarse por las y los estudiantes con su propia Llave MX. Los menores de edad deben registrar a una persona adulta que los acompañará a recoger la tarjeta del Bienestar cuando se entregue”, indicó la dependencia.
Asimismo, para cualquier duda o aclaración, la dependencia pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok o su página oficial, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.
Documentos y requisitos para registrarse a la Beca Benito Juárez
El proceso de inscripción para la Beca Benito Juárez finaliza con la verificación y confirmación del registro. Para realizarlo, es necesario contar con la Clave de Centro de Trabajo de la escuela correspondiente e ingresar los datos personales, incluida la CURP y la información de contacto, en la página becabenitojuarez.gob.mx. El primer paso consiste en crear una cuenta Llave MX en llave.gob.mx, lo que permitirá acceder al sistema de registro en línea.
Requisitos y documentos
- Estar inscrito en una escuela pública de bachillerato o profesional técnico bachiller.
- No recibir otra beca federal con el mismo fin.
- Número de celular.
- Correo electrónico.
- CURP certificada.
- Clave de Centro de Trabajo (CCT).
- Comprobante de estudios digitalizado.
- CURP certificada de tu madre, padre, tutora o tutor (en caso de ser menor de edad).
- Identificación oficial (en caso de ser menor de edad).
El objetivo de la beca es contribuir con un recurso monetario a todos estos alumnos para que logren continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.