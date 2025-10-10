México

Asesinan a ciudadano argentino sobre Periférico en CDMX

La víctima conservaba su reloj, alhajas y dinero tras el ataque

Por Anayeli Tapia Sandoval

Asesinan a ciudadano argentino en
Asesinan a ciudadano argentino en la alcaldía Miguel Hidalgo. (X/@JCWilliams54)

Un hombre de nacionalidad argentina, presuntamente identificado como Federico, murió la noche del jueves tras recibir varios disparos mientras conducía una camioneta Grand Cherokee de renta por la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza de la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), los primeros reportes sugieren que el ataque fue directo.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, se lee en un breve mensaje compartido en sus cuentas oficiales.

Elementos de la SSC acordonaron el área e iniciaron el proceso para recabar indicios balísticos, al tiempo que notificaron al Ministerio Público y solicitaron la intervención de los servicios periciales.

La SSC-CDMX señaló que ya se lleva a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los probables responsables.

Según los primeros datos, los agresores viajaban a bordo de dos motocicletas y, tras efectuar los disparos, escaparon aprovechando un puente peatonal con rampa hacia el Bosque de Chapultepec.

Será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) la instancia encargada de abrir la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.

Iba en auto de lujo

Las primeras versiones apuntaron que el móvil había sido un intento de asalto, pero la versión oficial apunta a un ataque directo.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el ciudadano argentino iba a bordo de una camioneta rentada y confirmó la versión de la SSC al señalar que la víctima tenía sus pertenencias: “Un hombre originario de Argentina fue asesinado de un balazo; un tipo le disparó de manera directa, le dejó su reloj, alhajas, dinero. Llegó a matarlo y huyó”.

Distintos testimonios de automovilistas recogidos por medios locales indican que el conductor trató de escapar tras ser interceptado; aceleró la marcha, pero fue alcanzado por los disparos de los agresores. Después del ataque, logró bajar del vehículo, se desplomó al costado de este y murió en el sitio antes del arribo de los servicios de emergencia.

La zona donde ocurrió el homicidio, cercana a Parque Lira, ya ha sido señalada en ocasiones anteriores por la incidencia de asaltos a automovilistas perpetrados por sujetos en motocicleta, especialmente durante el tráfico.

El caso ha puesto nuevamente a discusión la seguridad en la Ciudad de México, esto después de que hace unos días fuera asesinado en un ataque directo el estilista Miguel de la Mora, mejor conocido como Micky Hair, en la zona exclusiva de Polanco, también en la alcaldía Miguel Hidalgo.

