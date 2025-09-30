México

Altafulla fue víctima de un robo en Medellín y Wendy Guevara tuvo significativo detalle con él: “No quiero que estés triste”

Durante la marcha del orgullo, la mexicana demostró su generosidad con un detalle que le dio al cantante colombiano después de que sufriera un atraco

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Wendy Guevara sorprende a Altafulla
Wendy Guevara sorprende a Altafulla con un gesto de amistad tras un robo en Medellín - crédito @soywendyguevaraoficial y @altagulla/IG

En la reciente entrevista de Altafulla en el programa Impresentables de Los 40, contó detalles de la visita de Wendy Guevara a Medellín, la cual estuvo marcada por la celebración del orgullo gay y también porque reflejó la cercanía con el cantante y creador de contenido.

Sin embargo, durante la marcha del orgullo en la ciudad colombiana, un robo inesperado puso a prueba la solidaridad entre ambos y evidenció la fortaleza de su vínculo, según contó el artista.

La relación entre Altafulla y Wendy Guevara se remonta a varios años atrás, cuando coincidieron en el entorno de realities y eventos en México, de acuerdo con el colombiano, su primer encuentro ocurrió en la época en que él participaba en Acapulco Shore y Wendy ya era conocida por el video de “Perdidas”, aunque aún no alcanzaba la fama que tiene actualmente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde entonces, la amistad se consolidó a través de encuentros frecuentes tanto en México como en Colombia, compartiendo momentos y colaboraciones con su círculo cercano, incluidos Joel, el mánager, y Fred, asistente de Wendy.

La historia detrás del regalo
La historia detrás del regalo de Wendy Guevara a Altafulla: una amistad a prueba de todo - crédito Canal RCN

Siempre fuimos panas. Yo iba a México y me veía con ella, ella venía a Colombia y me veía con ella”, recordó Altafulla, quien describió a Wendy como “un ángel”.

De todas formas, el cantante quiso demostrar el apoyo y cariño que ha sentido por la mexicana con la historia del incidente que ocurrió durante la marcha del orgullo en Medellín, ya que en un ambiente festivo y de gran aglomeración terminó viviendo una situación inesperada por la seguridad y Wendy fue quien lo salvó de ella.

Altafulla acompañaba a Wendy en la carroza, disfrutando del evento y generando contenido para sus redes sociales, pues estaba iniciando a crear esa relación con el público a través de las redes sociales.

En medio de la multitud y bajo la lluvia, un joven intentó arrebatarle una cadena especial que llevaba puesta y aunque logró evitar el asalto en ese momento, la situación se tornó confusa y caótica, con la multitud dividida entre quienes pedían intervenir y quienes abogaban por la calma.

Wendy Guevara sorprende con gesto
Wendy Guevara sorprende con gesto solidario tras robo en Medellín - crédito Canal RCN - @soywendyguevaraoficial/ Instagram

“Yo estaba empezando, yo estaba haciendo contenido porque esa era la época en que Camilo me decía: ‘Monta, monta contenido’. Y yo con mi celular de contenido. ¡wuju! Hijueputa, aquí vamos. Entonces dijimos, aquí nos vamos a bajar de esta vuelta. Bueno, dale, estaba lloviendo y yo me voy bajando y yo tenía una cadena y yo tenía los dos celulares, uno cualquiera y el otro. Y a mí en un momento como que me tiran a quitarme la cadena. Y cuando me tiran a quitar la cadena era un pelado flaquito y yo lo cojo por el brazo y yo le digo: ‘Hijueputa, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué me quieres robar? ¿Qué la mondá?’. Y el man: ‘Ey, no’, y la gente dizque: ‘¡Cáscalo!’. Y los otros: ‘No le hagan nada’. Pero estaba lloviendo y todo, había una aglomeración grandísima. Y yo: ‘hijueputa’, y el man ahí (hace voz de llorar): ‘Ay, no, perdóname’. Yo lo solté, Pero yo por dentro dije: ‘No joda, yo soy la mondá, evité un atraco’“, contó Altafulla.

Tras el susto, Altafulla regresó al vehículo con el grupo, advirtiendo sobre la inseguridad y pidiendo a todos que revisaran sus pertenencias, pero al llegar al hotel, descubrió que su celular de contenido había desaparecido.

¡Ay, me robaron! ¡Ay, me robaron a mí!”, exclamó, describiendo la sensación de pérdida y frustración al intentar rastrear el dispositivo, que aparecía en una ubicación cercana, pero resultó imposible de recuperar.

“Me monto al carro y yo le digo: ‘Ey, ojo, que la gente está robando bastante. Ojo, con la seguridad, revísense que todo el mundo esté completo’. Y Wendy se revisa: ‘No, yo estoy completa y tal, tengo mi celular aquí’. Joel, todo el combo, Fred, todo el combo de nosotros. Y cuando llegamos al hotel, yo digo: ‘Bueno, voy a llamar a mi mamá para contarle que no joda, que casi me atracan y la cadena’, que me la había regalado mi abuelita. Y cuando voy a llamarla busco el celular. ¡Ay, me robaron!“, detalló el cantante.

El robo en la marcha del orgullo que dejó ver la lealtad de Wendy Guevara con Altafulla - crédito @los40colombia/TikTok

La reacción de Wendy Guevara fue inmediata y empática, ya que al enterarse del robo, expresó su preocupación y propuso regresar al lugar, pero terminaron yendo Altafulla y Fred, sin obtener éxito porque a pesar de que tenían la ubicación del celular, las personas se aglomeraron y se lo llevaron.

El celular sí iba ahí en un carro, el Find My iPhone decía y el celular se fue. No, entonces yo supertriste. Yo estaba con Fred, que Fred ayuda a Wendy con todo este tema del maquillaje y del pelo”, explicó el artista.

De regreso en el hotel, Wendy no dudó en tomar la iniciativa: “Ey, papi, tranquilo, ya mandé a comprarte un celular”, le comunicó a Altafulla, quien en un principio se mostró reacio a aceptar el obsequio, pero Wendy insistió, argumentando que él la acompañaba como invitado y que no quería verlo triste por la pérdida que había tenido en medio del evento al que llegó por ella.

“No, papi, no, tranquilo, a mí no me importa si necesitas o no. Tú estás conmigo, me estás acompañando, te estoy invitando, de hecho, ¿cómo vas a dejar que se te pierda el celular? Yo no quiero que estés triste”, le dijo, según el relato de Altafulla.

Aunque Wendy debía regresar ese mismo día a su destino, dejó instrucciones para que su mánager, Joel, entregara el nuevo dispositivo a Altafulla al día siguiente.

Wendy Guevera le regaló un
Wendy Guevera le regaló un celular nuevo a Altafulla - crédito captura de Pantalla - YouTube Canal 5

El gesto de Wendy Guevara tuvo un profundo impacto emocional en Altafulla, quien no dudó en expresar su gratitud y admiración por la generosidad de su amiga.

Yo a Wendy le tengo un amor increíble, brother. O sea, Wendy es... para mí es un ángel”, afirmó, subrayando el valor de la solidaridad y el apoyo en momentos de vulnerabilidad. Además, reveló que hoy en día conserva ese teléfono como un recordatorio tangible de la lealtad y el afecto que lo une a Wendy Guevara, y como amuleto.

“Con este celular Wendy me lo dio cuando se ganó La casa de los famosos y con el celular que me dio Wendy, yo me gané la casa de los famosos“, puntualizó.

Temas Relacionados

Wendy GuevaraAltafullaMarcha del orgullo en MedellínGay ParadeWendy Guevara en ColombiaWendy Guevara y AltafullaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Choferes agreden a camión de pasajeros en Zumpango, Edomex l Video

Persecución y bloqueo entre transportistas desata pánico en usuarios

Choferes agreden a camión de

Martha Figueroa reacciona en plena transmisión en vivo de Hoy al ‘doble’ de Juan Gabriel en París: “Está igualito”

La periodista de espectáculos lanzó ‘Divo o muerto’ en 2023, un documental sobre la muerte del Divo de Juárez y los rumores que apuntan a que estaría vivo

Martha Figueroa reacciona en plena

Peso mexicano se consolida como una de las monedas más operadas a nivel global, informa el Banco de México

A nivel mundial, el promedio diario de operaciones con peso mexicano alcanzó 153 mil millones de dólares, 35% más que en 2022; destaca por su liquidez internacional

Peso mexicano se consolida como

Mariachis quedan atrapados arriba de su auto tras inundación en Neza: “Hay alguien aquí con vida”

Las tormentas del domingo causaron graves afectaciones, pero también un inesperado momento de humor musical

Mariachis quedan atrapados arriba de

Operativo contra huachicol da con mini refinería clandestina y 300 mil litros de combustible ilegal en Querétaro

Se trata de uno de los predios más grandes en México que permitía el procesamiento y el acopio de hidrocarburo clandestino en la región

Operativo contra huachicol da con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo contra huachicol da con

Operativo contra huachicol da con mini refinería clandestina y 300 mil litros de combustible ilegal en Querétaro

Asesinato de Miguel de la Mora evidencia inseguridad en Polanco: 4 de cada 10 perciben peligro en Miguel Hidalgo

“Tienen derecho a atenderse”: Sheinbaum apoya atención a criminales en hospitales de Culiacán, Sinaloa

Civiles armados y militares se enfrentaron al sur de Culiacán; reportaron uso de helicóptero artillado

Grupo armado con rifles de alto poder despojan a civil de su camioneta último modelo en Guasave, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Martha Figueroa reacciona en plena

Martha Figueroa reacciona en plena transmisión en vivo de Hoy al ‘doble’ de Juan Gabriel en París: “Está igualito”

Final de LCDLFM 2025 en el cine: preventa, cuándo y dónde verla

La Casa de los Famosos México en vivo hoy martes 30 de septiembre: así van las encuestas de votos para el ganador

¿Juan Gabriel está vivo? Graban a hombre idéntico al Divo de Juárez en París y reviven teorías sobre su muerte

Tania Rincón presume medalla tras carrera y redes la cuestionan: “¿Ésta vez no hiciste trampa?"

DEPORTES

Iván Zamorano revela que estuvo

Iván Zamorano revela que estuvo a punto de no ir al América: “Boca Juniors me dio un cheque en blanco”

Ileana Dávila denuncia acoso sexual en sus inicios como entrenadora de futbol: “Hacían caballito para ver cómo me bañaba”

¿Se adelanta su retiro? Canelo Álvarez deberá ser intervenido por grave lesión

Dominik Mysterio vence a Rusev con trampa y recibe desafío de Penta Zero Miedo en WWE RAW

América Femenil vs Orlando Pride: cuándo, dónde y a qué hora ver a las Águilas en la Concacaf W Champions Cup