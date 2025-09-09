“Jamás lo ha aceptado”: afirman que la mamá de Ángela Aguilar habría complicado el vínculo entre Pepe y Emiliano

(Instagram)

El vínculo entre Pepe Aguilar y su hijo mayor, Emiliano, vuelve a estar en el centro de la polémica. Esto después de que ambos se encuentren inmersos en una serie de indirectas y declaraciones sobre su distante relación.

Ahora, una supesta persona cercana a la familia ñe reveló a TvNotas que la relación entre ambos nunca ha sido sólida y que, en la actualidad, estaría marcada por tensiones irreconciliables.

“Aneliz jamás lo ha aceptado”: la supuesta influencia de la mamá de Ángela Aguilar

El testimonio publicado por TVNotas apunta directamente a Aneliz Álvarez Alcalá, esposa de Pepe Aguilar y madre de Ángela, Aneliz y Leonardo Aguilar. De acuerdo con la fuente, Aneliz habría jugado un papel determinante en el distanciamiento entre Emiliano y su padre.

(IG: @emiliano_aguilar.t // YT: Pepe Garza)

“A pesar de que ambos nunca han sido muy cercanos,me consta que Emiliano hizo hasta lo imposible por estar más tiempo con su padre. Sin embargo, nunca pudo lograrlo por culpa de Aneliz Alcalá. Jamás lo ha aceptado y, al parecer, no lo hará” señaló dicha fuente.

Asimismo se reveló que aparentemente la mujer tambrién habría influido para que los hermanos se distanciaran.

"Lo aleja de sus hijos como si les fuera a hacer daño. Desde que la conocí no sentí buena vibra, siempre lo hace menos en cada oportunidad”, aseguró el informante.

Las tensiones familiares resurgieron recientemente, tras una desafortunada publicación de la familia Aguilar contra Emiliano. (Jovani Pérez / Infobae M´xico)

¿Qué piensa Emiliano Aguilar de Aneliz?

En una reciente entrevista con Javier Ceriani, Emiliano Aguilar ahondó en la relación que llegó a tener con Aneliz.

En este sentido, el joven rapero señaló que fue cordial, pero nada más allá, pues aseguró que él tiene a su propia madre.

“Cuando Aneliz reposteó lo del perro, toda la familia le empezó a dar like (...) yo con ella nunca tuvimos un acercamiento, porque yo tengo mi mamá, pero cuando subió esa foto sí dije de qué onda”, comentó.

Las tensiones entre Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar

Más allá de la supuesta influencia de Aneliz, la relación entre Pepe y Emiliano ha estado marcada por diferencias constantes y episodios mediáticos controvertidos.

Una publicación hecha por Emiliano Aguilar fue interpretada como una indirecta a su padre, Pepe Aguilar, con quien mantienen un distante pero tensa relación. (Fotos: @emiliano_aguilar.t, @anelizzilena, Instagram)

El hijo mayor del cantante ha enfrentado problemas legales, señalamientos por rebeldía e incluso declaraciones públicas en contra de su padre y sus medios hermanos.

Cabe destacar que hasta el momento ni Pepe Aguilar ni su familia han hecho comentarios oficiales sobre las afirmaciones publicadas por TVNotas.