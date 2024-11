Adrián Marcelo asegura que Bárbara de Regil tiene un problema tras hacer ejercicio en un avión

Adrián Marcelo aseguró que la actriz busca atención. Crédito: IG/adrianmarcelopresenta Cuartoscuro

Bárbara de Regil se robó la atención de los internautas al compartir un video ejercitándose mientras se encuentra en un avión, acción que desató comentarios divididos en redes sociales, principalmente en X.

La actriz de Rosario Tigeras dio a conocer el momento a través de un clip publicado en sus historias de Instagram, en el que se puede ver que utiliza ropa cómoda y gafas para dormir mientras da saltos desde su lugar.

El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, por lo que las críticas no se hicieron esperar con comentarios como: “Esta señora ridícula ya ganó al mamador de 2024″, “Pensé que hablaban de Bárbara Torres”, “No soportó ser olvidada”, entre muchos otros.

La actriz Bárbara de Regil se pone a hacer ejercicio en un avión Crédito: X: AldoGue75344439

Pese a que ya pasaron algunos días desde el viral momento, Adrián Marcelo no dudó en arremeter contra la protagonista de Lola al darse cuenta de lo que ocurrió en el pasillo de un avión.

Adrián Marcelo asegura que Bárbara de Regil tiene un problema

El exhabitante de La Casa de los Famosos México habló del polémico video que creó la actriz en pleno vuelo. Fiel a su estilo, Adrián Marcelo mencionó que la actriz de telenovelas tiene un problema con querer llamar la atención.

“Bárbara de Regil ejercitándose en pleno vuelo. Ay, no seas mamón, sí es ella. No, no, no, no puede ser y créanme que yo no vine con la intención de hablar de esto, pero no puede ser”, dijo al observar el video mientras navegaba en Internet con dos amigos.

Al finalizar de ver el clip, el regiomontano comentó que las actitudes de Bárbara eran realmente “terribles”.

“Está mal. Bárbara, debes aprender que tienes un problema serio, serio y lo digo. Hablen con ella. No puedes hacer eso, es una necesidad de atención, es un grito de atención que ni yo que me encanta atraerla, llegar a esto es algo terrible”, sentenció.

Finalmente, confesó que le gustaría que en el futuro la actriz confiese que todo se trató de un reto que tuvo que cumplir: “Lo único que quiero ver en unos meses es un video en el que diga que estaba bromeando y que era un reto, que apostó. Yo necesito una explicación, no estoy a gusto”, puntualizó.

Sin embargo, cabe recordar que aunque el exconductor de Multimedios espera que todo se trate de un mal chiste, Bárbara de Regil confesó que sus ejercicios fueron con el propósito de no tener complicaciones de salud por tanto tiempo sentada (38 horas de vuelo).

“Esos movimientos que ven son para evitar trombosis y sobre todo porque yo no sé ustedes, pero yo no puedo estar sentada tanto tiempo”, dijo por medio de sus instantáneas de Instagram.