Amanda Miguel aclara si mandó sacar a Ángela Aguilar de uno de sus conciertos en México

Entre el ingente de noticias, rumores y especulaciones que surgieron hace unos días en torno a Ángela Aguilar, la versión de un supuesto altercado con la cantante Amanda Miguel captó la atención de usuarios de las redes sociales. En X, Facebook y TikTok, diversas cuentas enfocadas en entretenimiento difundieron fragmentos de un video de la argentina donde, supuestamente, con un gesto hacia su staff impide que la esposa de Christian Nodal suba al escenario.

Incluso, cuentas administradas por fans de Ángela Aguilar, emprendieron una campaña para que Amanda Miguel se disculpara públicamente.

El video viral de Amanda Miguel

La viralidad de la noticia contrasta con las certezas que pueden apreciarse en el breve video que ‘registra’ el incómodo momento entre Ángela Aguilar y Amanda Miguel. En el audiovisual se aprecia a la intérprete de “Él me Mintió” durante una presentación en vivo. Al recorrer el escenario, dirige su vista a la primera fila y aparentemente reconoce a alguien, a quien con su mano le dice “no”.

A pesar de que no existe registró de la presencia de Ángela Aguilar, varias cuentas de contenido viral difundieron la publicación como un hecho confirmado. Muchos videos, cuyos guiones incluyen frases y estructuras típicas de la inteligencia artificial, tienen como base la breve presentación de Amanda Miguel y suman extractos de antiguas entrevistas concedidas por Aguilar, donde parece defender su posición en la industria musical y exige una disculpa pública.

De la misma manera que otras noticias donde Ángela Aguilar juega un rol negativo, este rumor avivó los ataques contra la integrante de la dinastía Aguilar: “Señora mis respetos por qué yo pagué un boleto para su concierto, no un dueto”; “Nombre, es que Amanda es otro nivel. Nada que ver con Willy Wonka”; “igual y pago Pepe Aguilar para que no saliera dnd la corré Amanda Miguel por eso no sale Angela”, son algunos comentarios negativos hechos en TikTok.

Amanda Miguel rompe el silencio

El sábado, como parte de su Tour 2024, la cantante Amanda Miguel se presentó en Showcenter Complex de Monterrey, Nuevo León, donde hizo frente al rumor que la involucra con la hija de Pepe Aguilar.

En entrevista con Milenio Televisión, Amanda Miguel reaccionó con desconcierto ante la pregunta. La argentina aseguró que se trató de “una mentira” que cobró vida en redes sociales. Sin embargo, no habló para bien ni para mal sobre Ángela Aguilar, así como del fenómeno de odio digital que enfrenta desde que hizo pública su relación con Christian Nodal.

Amanda Miguel, un ícono de la música romántica

Amanda Miguel nació en Argentina en 1956 y se naturalizó mexicana en el año 2000. Famosa por su poderosa voz, la intérprete ha recorrido escenarios de países como México, Argentina, Estados Unidos, Venezuela y Colombia, entre otros.

Estuvo casada con el fallecido cantante Diego Verdaguer, con quien tuvo a su hija Ana Victoria. Amanda es reconocida por éxitos como “Él me Mintió”, “Castillos” y “Así no te Amará Jamás”. Su repertorio también incluye temas en inglés como “Wild Cat”, una adaptación de “El Gato y Yo”.

Ha participado en destacados proyectos musicales, como el tema “El Rostro del Amor”, compuesto en honor a la visita del papa Juan Pablo II a México. Además, fue parte de “Cantaré, Cantarás”, al lado de grandes figuras como José José y Julio Iglesias. Su presencia en festivales como Viña del Mar y programas de televisión como Bailando por un Sueño y El Show de los Sueños ha reforzado su popularidad.

En 2007, Amanda Miguel registró llenos totales en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico y el Circus de Hollywood. Su DVD El Mejor Show Romántico de América, junto a Diego Verdaguer, se posicionó en el top 3 de ventas en México.

Amanda Miguel continúa siendo un símbolo de la música romántica en el mundo hispano, llevando sus emociones y su legado a nuevas generaciones.

