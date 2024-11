Eiza González reacciona a críticas y rumores sobre su supuesto distanciamiento con México: “Somos chinga quedito”

Eiza González en la Met Gala 2024. (REUTERS/Andrew Kelly)

Eiza González regresó a México para participar en la ceremonia de premiación ‘Men Of The Year 2024′ que ofreció la revista GQ. No solo condujo el evento, también recibió el reconocimiento a ‘Actriz del Año’ por sus éxitos.

Para sorpresa de muchos, la exprotagonista de telenovelas mexicanas no solo desfiló por la alfombra roja, también concedió varias entrevistas para los medios de comunicación que cubrieron el evento. Entre las preguntas que respondió, destacó una relacionada con la supuesta falta de apoyo que percibe por parte del público mexicano y las críticas que recibe en redes sociales por su trabajo.

“Es una relación complicada, pero siempre es amorosa. Yo amo México, amo a mi país, amo a mi gente y somos, como dice mi mamá, ‘eres chiga quedito’, pero así somos. Es amor a la mexicana”, dijo ante las cámaras y micrófonos de ‘Hoy’.

Eiza González es considerada como una estrella mexicana a nivel internacional por sus éxitos en el medio. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

Cabe recordar que en mayo de este año confesó que no sentía amor recíproco por parte de sus fans mexicanos:

“Convivir con todos... realmente ver los vestidos, pasarla bien. Siempre, como lo he dicho toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana… a veces no siento el mismo amor de regreso, pero yo estoy muy contenta de estar aquí, de representar a mi gente”, declaró en entrevista para Despierta América en la alfombra roja de la Met Gala.

Conductores de ‘Hoy’ defienden a Eiza González

La declaración de la actriz fue retomada por el matutino de Televisa, donde todos se encargaron en resaltar y reconocer su trabajo en Hollywood.

((Facebook/Hoy))

“Vi que Eiza, cuando le entregan su premio, estuvo muy conmovida hasta las lágrimas. Estuvo muy bonito porque su mamá estaba sentada ahí y dijo que lo que es es gracias a su mamá porque ella la levantó y le secó las lágrimas”, comentó Tania Rincón.

“Eiza es una chava que... ella, como muchos otros mexicanos que han triunfado y que también han recibido muchos ‘no’ de maneras muy feas porque así los han tratado en Estados Unidos, creo que es un orgullo para todos nosotros”, agregó Andrea Legarreta.

“Ella sí ha trabajado con los grandes”, finalizó Raúl Araiza.

Fotografía de archivo del actor estadounidense Jason Momoa. EFE/ Javier Rojas

Eiza González abandona entrevista tras incómoda pregunta sobre Jason Momoa

Otra pregunta que la actriz enfrentó ante los medios mexicanos estuvo relacionada con el reconocido actor estadounidense, pues hace unos meses se rumoreó que tenía un tórrido romance, sin embargo, nunca se confirmó.

Ante esta situación, Eiza abandonó la entrevista entre risas.