Bomba Estéreo tocará gratis en el Zócalo de CDMX: fecha y hora del concierto contra la violencia de género

Bomba Estéreo, la reconocida banda colombiana, se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 30 de noviembre a las 19:00 horas.

Este evento gratuito forma parte de los 16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género, una campaña que comienza el 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Según el Gobierno de la Ciudad de México, liderado por Clara Brugada Molina, este concierto reafirma su compromiso con los derechos de las mujeres y los derechos culturales de la ciudadanía.

La agrupación, liderada por la cantante y compositora Li Saumet y el compositor Simón Mejía, ha ganado reconocimiento internacional por su estilo musical único que fusiona ritmos caribeños.

Desde su éxito con el sencillo Fuego en 2010, Bomba Estéreo ha lanzado varios álbumes aclamados, incluyendo Elegancia Tropical (2013), Amanecer (2015), Ayo (2017) y Deja (2021).

Además, han colaborado con artistas de renombre como Luis Fonsi, Will Smith y Bad Bunny, con quien lanzaron Ojitos lindos, una canción que se mantuvo en los primeros lugares de las listas globales por más de 16 semanas, mientras que su éxito To my love, cuenta con más de 300 millones de reproducciones en Spotify y más de 347 millones de visualizaciones en YouTube.

El concierto en el Zócalo de la CDMX también contará con la participación de la artista mexicana Samantha Barrón, quien abrirá el espectáculo.

Barrón, conocida por su álbum debut Metadona lanzado en 2020, se ha destacado en géneros como el R&B, soul, jazz, funk y pop. Actualmente, su música alcanza casi 2 millones de reproducciones mensuales en Spotify, y su sencillo Dibújame ha superado los 121 millones de reproducciones en la misma plataforma.

La presencia de Bomba Estéreo en el Zócalo es un reflejo del impacto cultural y social que la música puede tener en la promoción de causas importantes, como la lucha contra la violencia de género. Este evento no sólo celebra la música, sino que también busca sensibilizar y movilizar a la sociedad en torno a los derechos de las mujeres.