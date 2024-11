Melanie, joven que fue golpeada por su novio en Tamaulipas, confiesa que recibió mensajes del agresor: “Ten piedad de mí”

La joven de 20 años que fue agredida por su novio Christian N saliendo de una fiesta de Halloween en Tamaulipas

La joven de 20 años agredida en Tamaulipas, Melanie Barragán, se mantiene en recuperación por el intento de feminicidio que suscitó por parte de su presunto agresor, Christian ‘N’, quien atento contra su integridad física y mental. Ante ello, el país ha generado especulaciones respecto al paradero del victimario, el cual continúa prófugo de la justicia; no obstante, así fue la última conversación que entabló con la perjudicada.

Desde el 31 de octubre, Barragán ha enfrentado 21 días en incertidumbre respecto al paradero de su agresor Christian ‘N’, pues luego de golpearla en repetidas ocasiones y evitar se detenido por las autoridades, el presunto atacante no logrado ser capturado por la red de búsqueda que emitió la región. Aquí los detalles.

Melanie recibió mensajes de su agresor

En una oportunidad con medios, Melanie Barragán pudo entablar una entrevista con la periodista Paola Rojas en su programa “De Pisa y Corre”; durante la intercepción, la víctima dio a conocer una serie de detalles que mientras aguardaba su estancia en el hospital de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para la atención de los golpes.

Mientras se recuperaba del tratamiento quirúrgico en la unidad médica, Barragán declaró que recibió mensajes de texto de su agresor, los cuales no obtuvieron respuesta por parte de la víctima. Como parte de esta última conversación con su atacante, la agredida relató que su ex pareja le suplicaba piedad, dado que si era capturado por las autoridades, él pasaría muchos años en prisión.

Melanie Barragán mandó mensaje a su agresor, Christian "N". (Captura de pantalla)

Por su parte, Barragán mencionó que en su sentir se reiteró a sí misma, que su agresor nunca mostró algún signo de piedad mientras la atacaba, pues él jamás paro de golpearla. “Si no fuera por mi amiga, no estaría contando mi historia”.

“Por mensaje me llegó a decir “Ten piedad de mí, voy a pasar muchos años en la cárcel”; yo nunca le contesté sus mensajes, estaba hospitalizada (...) Me decía que me amaba mucho, que lo perdonara y tuviera compasión, yo decía entre mí, que él nunca tuvo piedad sobre mi persona, nunca paró de golpearme”, mencionó

Hasta el momento, la joven relató que se encuentra un poco intranquila con su situación, pues no desea que su caso quede exento ante la autoridad, pues la captura de su agresor significaría un descanso a su integridad y vida habitual: “Me da miedo que este caso quede impune, y que en algún futuro llegue a buscarme o me vaya a hacer algo, el sabe todo acerca de mí”, enfatizó.

Pese a que señaló que las autoridades de Tamaulipas aún no le han comunicado algo, dichos elementos le han brindado protección día y noche a las afueras de su hogar. En caso del paradero de su ex pareja, agradeció el apoyo que ha recibido de las redes sociales, pues aludió que usuarios le han proporcionado fotografías de sujetos similares a su agresor, sin embargo, aún no hay luz verde.

Ante medios, la joven de 20 años exigió a los elementos de justicia que no olviden su caso, pues aunque hay una orden de aprensión girada por tentativa de feminicidio en contra de Christian “N”, el estado no cuenta con indicio alguno de donde pudiera estar.