Quién es Suzanne Faugier, presunta dueña de La Saga y quien Adela Micha acusa de haberle robado

Suzanne Faugier, ex colaboradora de Adela Micha, ha sido acusada de haber robado una considerable suma de dinero de La Saga, una sociedad en la que ambas participaban. Aunque ella ya le contestó y negó dicho acto, la duda sobre quién es la verdadera dueña de la empresa ha hecho que su nombre y el de la periodista sean tendencia en redes.

La periodista, de 61 años, confirmó a Verónica Gallardo que su ex amiga, quien se desempeñaba como coordinadora general de la empresa y del programa Me lo dijo Adela, habría cometido el robo. Además, se señala que Maca Carriedo estaba al tanto de la situación.

La relación entre Adela Micha y Suzanne Faugier se remonta a los tiempos en que Micha trabajaba en Televisa. Faugier fue productora de varios programas de Micha, como Las Noticias por Adela, En F y X Adela, lo que no solo consolidó una relación laboral, sino también una amistad. Sin embargo, esta relación se ha visto empañada por las acusaciones actuales.

Suzanne Faugier ha sido señalada por la famosa de haberle robado una gran cantidad de dinero e incluso que Maca Carriedo estaba al tanto de la situación Crédito: Instagram/@elchismetvmexico

¿Quién es Suzanne Faugier, la presunta verdadera dueña de La Saga de Adela Micha?

En redes sociales, Suzanne Faugier se presenta como la encargada de coordinar ventas y conferencias para Adela Micha, lo que le habría permitido tener acceso a los fondos de La Saga. A pesar de la gravedad de las acusaciones, la edad exacta de Faugier sigue siendo desconocida, aunque se sabe que celebra su cumpleaños el 7 de febrero.

En 2023, Suzanne Faugier contrajo matrimonio con Yori Cuba, un deportista y entrenador que también es judoka cinta negra, según su perfil de Instagram. Este dato personal contrasta con las acusaciones que enfrenta, las cuales han generado un gran interés mediático.

En una conversación telefónica con la conductora de espectáculos Verónica Gallardo, Adela Micha confirmó que fue víctima de un robo por parte de una colaboradora. Durante el programa El Chisme TV se le preguntó directamente a ella si había sido robada, a lo que respondió mencionando a “Suzanne” y sugiriendo que otra persona estaba al tanto de la situación, sin dar más detalles.

Maca Carriedo en medio de la dispuesta por La Saga entere Suzanne Faugier y Adela Micha (Captura IG: @suzannefaugier)

“Nada más que se acuerde que yo soy dueña y accionista de la empresa, dueña. Jamás robé, entonces cuando la gente no quiere liquidar, pone una sarta de cosas”, declaró la ex accionista.

- “¿Sí te robaron verdad?”, preguntó Gallardo para el programa El Chisme TV.

- “Suzanne y la otra sabía, pero mucho”, respondió Adela Micha sin profundizar en detalles, aunque sus declaraciones han hecho que fans especulen que la conductora de La Más Draga estaba involucrada en el presunto robo de dinero.