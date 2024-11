Karime Pindter pide ayuda a Elon Musk pues le hackearon su cuenta de X: “Compadre Help!”

El 18 de noviembre, la cuenta en X de Karime Pindter fue hackeada, eliminando todo rastro de su perfil (@karimepindter)

Este lunes 18 de noviembre, Karime Pindter, conocida figura de las redes sociales y participante de la última temporada de La casa de los famosos México, enfrentó un problema significativo: su cuenta en la plataforma X fue hackeada.

La influencer solicitó ayuda directamente a Elon Musk, propietario de la plataforma, para recuperar su perfil.

El incidente ocurrió cuando la seguridad de su cuenta fue comprometida, resultando en la eliminación de todos los rastros de su perfil oficial.

La noticia fue difundida a través de una cuenta de fans, que parece estar gestionada por la misma Pindter. En su mensaje de auxilio, publicado en un perfil temporal bajo el usuario @realkarime, Pindter escribió: “Compadre @elonmusk hackearon mi cuenta de Twitter @karimepindter_ I need your help ELON HELP KARIME”.

Una cuenta de fans, al parecer gestionada por Pindter, difundió la noticia del hackeo (Recorte)

El hackeo no solo afectó la seguridad de su cuenta, sino que también resultó en la pérdida de una gran cantidad de seguidores, así como la eliminación de sus fotografías de perfil y portada, y todas las publicaciones que había realizado.

Este incidente subraya los riesgos de seguridad a los que están expuestas las personalidades públicas en las plataformas digitales.

La situación de Karime Pindter pone de relieve la vulnerabilidad de las cuentas en redes sociales, especialmente para aquellos con un gran número de seguidores.

La influencer, que ha ganado notoriedad tanto en redes como en televisión en proyectos como Acapulco Shore y Karime Kooler, ahora enfrenta el desafío de recuperar su presencia digital y la interacción con su audiencia.

En un mensaje de auxilio, Pindter solicitó ayuda a Elon Musk desde un perfil temporal (Recorte)

Recientemente la creadora de contenido ha manifestado su deseo de mantener una relación cercana con sus amigas Gala Montes y Briggitte Bozzo, a pesar de la reciente distancia entre ellas.

Pindter expresó en una entrevista en el programa Hoy que, aunque desconoce las razones del distanciamiento entre Montes y Bozzo, sigue apreciando a ambas y espera poder compartir más tiempo de calidad con ellas.

Durante la entrevista, Pindter comentó: “De mi parte estoy mega bien con las dos, las adoro”, y añadió que le gustaría tener más oportunidades para convivir con sus amigas fuera del ámbito laboral. “Ojalá ya haya tiempo de calidad, porque nada más nos vemos en la chamba, pero no es falta de ganas, es falta de tiempo”, explicó la influencer, quien también es conocida como “Matrioshka”.

Pindter manifestó: "De mi parte estoy mega bien con las dos, las adoro", señalando que no hay falta de ganas sino de tiempo (LCDLFM)

El distanciamiento entre Montes y Bozzo ha generado interés, especialmente porque ambas han sido amigas desde la infancia y formaron parte del trío conocido como ’Las Chicas Superponedoras’ durante su participación en el mencionado reality show.

Pindter, quien se considera la “hermana mayor” y mediadora del grupo, expresó su esperanza de que el distanciamiento sea solo un malentendido.