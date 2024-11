Shawn Mendes sorprende al besar a fan y hablar en español en el Corona Capital | Video

/@ShawnUpdatLatam

El cantante estadounidense Shawn Mendes ofreció una velada mágica en el cierre del segundo día del festival Corona Capital 2024, que se realiza este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México.

Durante su espectáculo en el escenario principal de este encuentro musical, el intérprete cautivo a miles de asistentes con un recorrido por su repertorio, así como su carisma y algunas sorpresas que tenía preparada para esta cita.

En varias ocasiones la estrella pop se bajó del escenario para saludar de la mano a los afortunados que se encontraban en la primera fila; él nunca paró de sonreír mientras lucía una playera sin mangas color negra.

El Corona Capital 2024 se realiza en la Ciudad de México Crédito: Cuartoscuro

Fans le gritan porras a Shawn Mendes

“¡Shawn, hermano, ya eres mexicano, Shawn, hermano, ya eres mexicano!”, se escuchaba la porra de sus fans por todas las partes de este lugar, en la curva cuatro del autódromo; él respondió con una extensa sonrisa y comentó en español estar confundido porque no entendía el mensaje que le decían sus admiradores.

“No entiendo”, dijo y siguió escuchando a su público quien le seguía gritando una y otra vez lo mismo a lo que él comentó de nuevo “okey, yeah, tú eres mexicano”, mencionó al entender un poco lo que se le gritaba. “Gracias”, añadió.

A lo largo de esta presentación, el vocalista interactuó con sus fans y para tener un mayor acercamiento a ellos prefirió hablar varias veces en español aunque no domine el idioma.

El Corona Capital 2024 se realiza en la Ciudad de México Crédito: Cuartoscuro

Shawn Mendes habla en español

“No sé muchas palabras, pero yo puedo tratar (de hablar). Estoy muy feliz de estar aquí contigo, me encanta tu país, me encanta tu cultura y el día a día, cada vez que estoy en la Ciudad de México yo me siento como diferente, yo siento más luz y energía es como magia, muchísimas gracias”.

Este discurso lo dio completamente en español y de inmediato varias chicas le gritaron: “te amo”, mientras los alaridos y manos levantadas no paraban.

El cantante Shawn Mendes recibe porras de fans en el segundo día del Corona Capital Crédito: X: smendeslatam

Besa a fan Shawn Mendes

Pero sin duda el momento que más sorprendió a todos fue cuando Shawn Mendes se bajó del entarimado llamado Corona para volver a saludar a sus seguidores, pero en esta ocasión no lo pensó dos veces y besó a una fan en la mejilla, como agradecimiento por todo el apoyo que ha recibido por México.

Enseguida de este beso, la abrazó y caminó en el pasillo, mientras iba custodiado por un grupo de elementos de seguridad.

En total cantó 17 canciones durante su espectáculo, comenzó con su hit “There´s nothing holdin´ me back”, continuó con “Wonder”, “Treat you better”, “Monster”, “Lost in Japan”, así como el éxito que tiene con Camila Cabello “Señorita”, entre otros, para concluir con “In my blood”.

El cantante Shawn Mendes saluda y besa fan en el segundo día del Corona Capital Crédito: X: clizzy_