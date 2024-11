Acusan a Maryfer Centeno de promover el bullying hacia Ángela Aguilar: “Ojalá y Pepe te demande”

Maryfer Centeno aseguró que la cantante fue "incongruente" (Captura de pantalla @maryfercenteno / Facebook Ángela Aguilar)

El nombramiento de Ángela Aguilar como ‘Mujer del año’ por la revista Glamour sigue dando de qué hablar entre los internautas, pues mientras algunos manifiestan su desacuerdo, otros se pronuncian a favor de la joven.

Fue la noche del 13 de noviembre cuando la cantante de “Dime cómo quieres” llegó a un famoso hotel de la Ciudad de México para recibir el galardón otorgado por la revista.

Pese a los dimes y diretes que desató el reconocimiento, la hija de Pepe Aguilar subió al escenario y agradeció a su círculo más cercano por la oportunidad de recibir tal título, pero enfatizó no sentirse merecedora.

“Cuando yo nací, tuve la fortuna de crecer en una familia de cantantes, una familia de música, pero el verdadero privilegio fue entrar a la música mexicana, sentirme respaldada por el mariachi, los valores, las tradiciones y la cultura que conlleva. Ese mismo honor no lo tomo a la ligera, por eso, cada vez que me subo al escenario trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser”, mencionó al principio de su discurso.

La cantante agradeció a su familia, esposo y amigos por su apoyo. IG: @erichben

Dicho fragmento fue analizado por la grafóloga Maryfer Centeno, quien aseguró que la cantante había sido incongruente al momento de decir que ama a su país.

“Cuando Ángela Aguilar dice ‘amo con todo mi ser’ niega con la cabeza, absolutamente negó con la cabeza. Si yo te digo que te amo y niego con la cabeza es una incongruencia. Dice este discurso muy estudiado, palabras muy pensadas, muy preparadas, qué bueno que no se lo tomó a la ligera”, mencionó Centeno.

Y agregó: “Aunque el discurso esté justamente bien pensado y bien planeado, el cuerpo va a decir que no es cierto”.

Usuarios estallan contra Maryfer Centeno

El análisis de la colaboradora de Hoy fue retomado por un internauta de X, quien mencionó que la familia Aguilar debe de tomar medidas contra Maryfer Centeno, pues promueve el bullying a la cantante.

“Ojala y Pepe también te demande. Ya llevas más de 100 videos generando odio y bullying contra Ángela”, escribió el usuario.

(YT: Mary Fer Centeno)

Seguido de la publicación, otras cuentas también compartieron su opinión y aseguraron que no era un comportamiento profesional, por lo que ya se pueden leer comentarios como:

¡Qué miedo da esta mujer obsesionada con la cantante! Se la nota ardida, enojada, proyectada.

Ella, que se hace la psicóloga, pero sin título y con esa obsesión por la pareja demuestra que hay mucha envidia de por medio.

Ojalá la demanden y pongan una restricción para que ya no hable de los esposos.