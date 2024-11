“Los neoliberales privatizaron la salud, con la 4T volvió a ser servicio público”, dijo Sheinbaum en Zacatecas

La presidenta destacó el trabajo del gobernador David Monreal, sobre todo en lo que respecta a seguridad. (Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este domingo 10 de noviembre la Unidad Médica Familia (UMF) 58 en Guadalupe, Zacatecas, un proyecto que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzó a construir en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Acompañada por el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila: el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz; y el titular del IMSS, Zoé Robledo Aburto, la mandataria también dio a conocer que además de la nueva clínica que entra en funciones este mismo lunes, en el municipio de Guadalupe se construirá un hospital de tercer nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social, todo como parte del objetivo que tiene su administración de garantizar el acceso universal a la salud.

Y es que Sheinbaum Pardo precisó que durante el periodo neoliberal, este derecho humano dejó de ser visto como tal y se convirtió en una mercancía:

“Durante muchos años, todo el periodo neoliberalismo, la salud se vio como una mercancía, como un privilegio, el objetivo fue privatizar todos aquellos servicios que estaban alrededor de las instituciones de salud y educativas. Se vio a la salud no como un derecho del pueblo de México, no como el acceso a un derecho, sino exclusivamente como la atención y en la atención, la posibilidad de privatizar los distintos servicios, con la idea de que el gobierno o lo público no podía administrar de manera adecuada los servicios públicos o la idea de que solamente el privado tenía la posibilidad de desarrollar un modelo eficiente”, dijo.

La presidenta dijo que su objetivo es que sólo hay un sistema de salud en todo el país. (Gobierno de México)

“La 4T le devolvió a la salud su carácter público”

Sin embargo, la presidenta dijo que ocurrió todo lo contrario, pues las instituciones de salud se vieron disminuidas debido a esta privatización. Por lo que destacó que en 2018, con la llegada de AMLO al poder, se comenzó a restituir el sistema de salud como un servicio público, “una institución que estuviera al servicio del pueblo de México, que reconstruyera los derechos sociales del pueblo...el pueblo de México debe tener acceso a los servicios de salud de manera gratuita, de calidad y con profesionistas que ganen adecuadamente y que tengan todos sus derechos laborales salvaguardados”, agregó Claudia Sheinbaum Pardo.

Aseguró que no ha sido un proceso fácil, sin embargo, la esencia de la llamada Cuarta Transformación (4T) es precisamente la reconstrucción de las instituciones públicas, rigiéndose por valores como la honradez y honestidad, la plena conciencia de que los servidores públicos deben estar al servicio del pueblo, pero también que se está sirviendo a la Patria.

“Eso es la 4T y por eso nuestra visión del servicio de salud pública, del acceso al derecho a la salud tiene que ver con una visión amplia de la salud... ¿Hacia dónde vamos? Hacia tener un sólo sistema de salud pública, que las y los mexicanos no tengan que ver a dónde están afiliados sino que puedan tener acceso en cualquier unidad médica, del IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar. A eso vamos, paso por paso, mientras tanto tenemos que seguir fortaleciéndolos”, sentenció la presidenta.