“Las cosas se pueden manipular”: Lapizito, hermano de Gomita, comparte su versión de los hechos en el caso de Fer Duran

Lapizito fue acusado de cometer agresiones físicas y psicológicas contra su exnovia

Alfredo Ordaz, mejor conocido como Lapzitio, se encuentra en el ojo del huracán desde hace algunos meses, cuando su expareja Fer Duran compartió en el podcast de Un Tal Fredo que había sido víctima de agresiones físicas y psicólogicas por parte del comediante.

Aunado a ello, la mañana del 4 de noviembre compartió una publicación en Instagram en la que mencionó que ya se tenía un proceso legal, por lo que temía por su seguridad y la de su familia.

“Estoy intentando pasar la página y recuperarme un día a la vez, pero Alfredo Ordaz Campos sigue intentando hacerme daño a mí y a mi familia, lamentablemente nos informaron que está contratando gente para intentar limpiar su imagen desacreditando todo lo que expuse sobre él”, se lee en la imagen.

Pese a que el post fue ya fue eliminado, aún se encuentran algunas pruebas que fueron compartidas por la creadora de contenido: “Me veo obligada a sacar las pruebas de audio e imágenes de muchas de las cosas que hice, si no las había sacado antes es porque hay una denuncia en proceso. En este momento temo por mi seguridad y la de mi familia”, detalló.

La influencer Fer Durán filtra audios donde es violentada por Lapizito Crédito: TikTok cuenta: @_evelyn...1

Lapizito responde a las acusaciones de Fer Durán

Tras darse a conocer las pruebas de las agresiones, el exparticipante de Sabadazo decidió romper el silencio y hablar sobre la situación en el programa de YouTube Acá Entre Nozz.

“La gente no me conoce. La gente hoy en día no sabe que existe el photoshop. Que las cosas se pueden manipular. Obviamente existe el photoshop para que las cosas las puedas hacer más exageradas”, dijo respecto a las recientes acusaciones de su expareja.

Lapizito

“Cómo yo voy a poder maltratar a una mujer después de haber defendido a mi mamá de maltratos. La relación terminó porque yo no quería ser papá. Estaba enamorado”, respondió ante el cuestionamiento de si había maltratado a Fer Duran.

Finalmente, puso fin a su versión de los hechos mencionando que no se considera un “mal novio”, pues a lo largo de su relación entregó su corazón.

“Di mi corazón hasta el último día, y enamorado estaba hasta el tope. Yo nunca había recibido tantos comentarios malos, y menos de una persona a la que quise mucho, es lo que el público no sabe. A mí se me hace una patada, lo único que yo quería era que esa persona se levantara, apoyarla”, puntualizó.