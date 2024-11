“Fue el destino”: tiktoker narra cómo encontró el amor al ‘chocar’ con un piloto en el aeropuerto

Usuarios al ver su historia de romance, aseguraron creer en el amor. (TikTok / Fernanda Ramirez)

A principios de octubre, la tiktoker mexicana Fernanda Ramírez, originaria de Puerto Escondido, Oaxaca, vivió una experiencia digna de una película romántica que ha dejado a miles de internautas encantados. Todo comenzó en la sala de espera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando, mientras grababa un video casual para sus seguidores, chocó accidentalmente con un piloto aviador, quien poco después se convertiría en el amor de su vida.

El momento quedó registrado en un video titulado “Por eso amo viajar, en los aeropuertos pasa de todooooo, ¿esto asumo que es el destino?”, que rápidamente se viralizó en TikTok. En el clip, se observa cómo Fernanda y el piloto se cruzan, se miran fijamente durante unos segundos, y reflejan una atracción instantánea. Esta breve pero intensa interacción, similar a una escena sacada de una comedia romántica, cautivó a miles de usuarios de la plataforma, quienes no tardaron en llenar la publicación con comentarios llenos de asombro y apoyo.

Un video en TikTok muestra cómo un choque casual entre Fernanda Ramírez y un piloto aviador desencadena una historia de amor que ha conquistado a los internautas Crédito: TikTok / fernandarl27

Después del inesperado choque, el piloto siguió su camino y Fernanda quedó visiblemente sorprendida, como si el destino le hubiese jugado una carta inesperada. Entre risas y emociones, la joven no podía creer lo que acababa de ocurrir. “Ese encuentro fue como un flechazo. Me quedé pensando en él todo el día”, compartió Ramírez en un video posterior.

El gran encuentro quedo grabado y se viralizó en redes sociales. (TikTok / fernandarl27_)

Tras ese primer encuentro, Fernanda confesó que no dejaron pasar la oportunidad de conocerse más a fondo. Ambos se agregaron en redes sociales, donde empezaron a intercambiar mensajes y, eventualmente, organizaron una cita exprés en el aeropuerto. “Fue algo súper casual, yo iba a viajar a Perú, pero logramos coincidir un par de horas antes de que despegara mi vuelo”, explicó la tiktoker en uno de sus populares videos.

La historia de amor de Fernanda no solo conmovió a sus seguidores, sino que también generó una ola de comentarios humorísticos y románticos. Entre los comentarios más destacados se encuentran: “Gpi a la boda”, “Me voy a ir a grabar tiktoks al aeropuerto, chao”, y “Amiga con esa mirada casi se casan ahí mismo jajajajaja”. Otros usuarios aplaudieron la actitud de Fernanda durante el encuentro: “Lo que me gustó fue que no le bajaste la mirada cuando lo viste, y jamás dejaste de sonreír. Tu actitud y seguridad 100/10″.

La tiktoker y el piloto tuvieron su primera cita en el aeropuerto. (TikTok / Fernanda Ramirez)

Fernanda, emocionada por la reacción de sus seguidores, decidió compartir más detalles de su historia con el piloto. En respuesta a la gran cantidad de peticiones, prometió hacer un ‘story time’ para contar cómo fue que formalizaron su relación y los momentos más especiales que han vivido desde entonces.

A un mes de ese inesperado primer contacto, Fernanda Ramírez no pudo contener su emoción y anunció en TikTok que ella y el piloto son oficialmente novios. “Nunca imaginé que un choque accidental en el aeropuerto cambiaría mi vida de esta manera. Me siento como en un cuento de hadas”, expresó la joven en su video más reciente, el cual ya acumula miles de vistas y comentarios positivos.

Fernanda Ramírez, originaria de Oaxaca, se enamora a primera vista de un piloto en el AICM. La historia se hizo viral en TikTok, conquistando a miles de usuarios. Crédito: TikTok / Fernanda Ramírez

El caso de Fernanda y su piloto es un recordatorio de que el amor puede surgir en los momentos más inesperados y en los lugares menos pensados. Para sus seguidores, esta historia se ha convertido en un símbolo de esperanza romántica, demostrando que incluso en un mundo tan acelerado como el actual, aún es posible encontrar el amor a primera vista.