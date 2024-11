‘Como dice el dicho’ llega a su fin; anuncian en qué año ya no se producirán más temporadas

(Instagram: @sergiocoronaoficial)

Uno de los programas más queridos por el público es “Como dice el dicho”, de Televisa, que se estrenó en el año 2011 y desde entonces transmite historias llenas de valores y reflexiones para la audiencia.

Hasta el momento lleva 13 años al aire, teniendo como protagonista al primer actor Sergio Corona quien encabeza al elenco conformado también por Pepe Valdivieso, Nuria Gil, Omar Fierro, entre muchos más.

El primer actor Sergio Corona ha estado al frente del programa "Como dice el dicho" que lleva al aire 13 años. Credito:cuartoscuro

En este programa unitario en cada episodio se muestra un refrán popular, el cual será el hilo conductor para una historia creada por actores invitados y que mantienen la atención del público.

Lo novedoso de este show, producido por Genoveva Martínez, es que aborda distintos temas sociales con los que la audiencia se puede identificar y genera debate en redes sociales.

El primer actor Sergio Corona ha estado al frente del programa "Como dice el dicho" que lleva al aire 13 años. Credito:cuartoscuro

Actor confirma así que ya no habrá más capítulos de “Como dice el dicho”

El encargado de dar la noticia de la cancelación de la producción de más capítulos nuevos, fue el actor Omar Fierro, quien informó a Maxine Woodside la noticia de que para el año que viene detendrán las grabaciones.

Así se lo comentó la realizadora al artista en una junta en la televisora. Sin embargo, el histrión dijo que existe la puerta abierta para que esto se reanude la producción después de 12 meses, aunque todavía no es oficial.

El actor Omar Fierro es parte del programa "Como dice el dicho" que lleva 13 años al aire Credito:cuartoscuro

“No va haber producción del ‘Dicho’, hablé con la jefa, con Genoveva y lo que exactamente me dijo fue: ‘para el 2025 no va haber producción de ‘El dicho’, como dejando en abierto que para el 2026 pudiera vuelva a regresar ‘El dicho’ o no. No sabemos, pero ahorita fue una decisión que tomó la empresa”.

Mientras tanto en el próximo año se transmitirán capítulos ya grabados, puntualizó Fierro. “‘El dicho’ van a pasar repeticiones a la 1:30 de la tarde”.

En redes lamentan la cancelación de “Como dice el dicho”

Ante esta situación, personas en redes sociales lamentaron que ya no harán nuevos episodios. Otros fans tomaron con humor esto e hicieron memes relacionados con el programa.

(Captura de pantalla)

“Me siento mal por Sergio Corona porque después de esto no creo que le den más chamba por su edad”, “nunca como ‘La rosa de Guadalupe’, ‘Plot twist. al final Sergio Corona es un loquito del centro que soñó con tener una cafetería”, “¿Y ahora qué van a usar como examen final para los weyes que salen del CEA”, señalan algunos comentarios.

(Captura de pantalla)