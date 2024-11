Destrozan a Christian Nodal y Ángela Aguilar en redes tras ser exhibidos por Cazzu: “Les llegará el karma”

Pese a hacerlo oficial en los recientes meses, siguen las especulaciones sobre cuando comenzó el romance entre Aguilar y Nodal. Foto: Jesús Avilés

Ángela Aguilar y Christian Nodal llevan aproximadamente siete meses envueltos en controversia por su tórrido romance. Y es que han dado mucho de qué hablar por cómo su historia de amor, la rapidez en que se desarrolló ante los ojos del público y su inesperado enlace matrimonial bajo las leyes mexicanas. Aunque lograron esquivar gran parte de los señalamientos, todo cambió el último día de octubre por Cazzu.

Y es que la rapera argentina decidió romper el silencio y contar su versión de su rompimiento con el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’; esto después de que la intérprete de ‘En realidad’ aseguró que todas las partes involucradas tenían conocimiento sobre su romance con Nodal e insistió en que ‘ningún corazón se rompió' en el proceso.

Cazzu desmintió a Ángela Aguilar, aseguró que su ruptura con el cantante mexicano fue abrupta y negó tener conocimiento del romance que comenzó con ella. Incluso, puso sobre la mesa la posibilidad de haber sufrido una infidelidad por parte de ellos.

La rapera aseguró que no sabía que su ex estaba saliendo con la hija menor de Pepe Aguilar IG: @luisa.pop

“Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, que vienen con una relación de muchos meses antes de que haya sido expuesta y que yo estaba en pleno conocimiento, se sugiere que yo formé parte de un plan lo cual me siento en la necesidad de refutar y decir que es mentira”, dijo en Luzu TV.

“A mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Hubo la pregunta de ‘¿hay alguien más?’ La respuesta fue no, yo me enteré de la relación de ellos de la misma manera en la que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios, de redes, de cosas”, agregó.

La versión de Cazzu desató ataques, críticas y señalamientos en contra de Christian Nodal y Ángela Aguilar en redes sociales. Incluso, las últimas publicaciones que los cantantes hicieron en sus cuentas en Instagram se inundaron con este tipo de mensajes.

El cantante defendió a su esposa de señalamientos de infidelidad tras entrevista viral de Cazzu. Crédito: IG, @nodal

A continuación te compartimos algunos ejemplos de la opinión que tienen los internautas sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar tras las revelaciones de Cazzu.

Contra Nodal

- “Preferiste dejar mal a la mamá de tu bebé por tu esposa, mejor te hubieras quedado callado.”

- “Nada sirve tanto talento si te falta valores y pantalones.”

- “Qué bueno que Cazzu salió a desmentir a tu ex amante.”

- “Dejaste que Angela, se burlara de la mamá de tu hija. Dejaste que le hagas indirectas, que mintiera sobre los sentimientos de Cazzu. Eso no se hace, qué difícil es hacer lo correcto.”

Contra Ángela Aguilar

- “La mujer tatuada salió con más valor y lealtad que la supuesta niña de casa.”

- “No eres un ejemplo a seguir.”

- “Deberías ir a ver la entrevista, así te enteras de la verdad porque no la sabías.”

- “Ay, Angelita, en buena fecha se te cayó el disfraz.”