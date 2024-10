Luis Miguel dará concierto el 2 de noviembre pese a neumonía, confirma promotor

Luis Miguel canceló presentaciones en CDMX, Pachuca, Querétaro e Irapuato, cuyas nuevas fechas aún no han sido anunciadas. (luismiguel / Instagram)

Luis Miguel ha enfrentado recientemente complicaciones de salud que lo llevaron a cancelar varios conciertos en México.

Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, el reconocido artista fue diagnosticado con neumonía tras haber contraído COVID-19, lo que agravó su estado de salud.

A pesar de estos contratiempos, se ha confirmado que Luis Miguel retomará su gira el próximo 2 de noviembre en la ciudad de Puebla.

El intérprete de éxitos como Por debajo de la mesa y Ahora te puedes marchar había suspendido sus presentaciones en ciudades como Ciudad de México, Pachuca, Querétaro e Irapuato debido a su estado de salud.

Infante informó que Luis Miguel nunca se había sentido tan mal, y que ha estado recibiendo tratamiento con antibióticos intravenosos.

El comunicado fue difundido por la Arena Ciudad de México a las 19:00 horas de este jueves 24 de octubre (Archivo)

Además, todo su equipo de trabajo, incluidos músicos y mariachis, fue sometido a pruebas de COVID-19, ya que se reporta que el cantante ha contraído el virus en cuatro ocasiones.

“El domingo no se esforzaba mucho vocalmente, pero estaba muy contento. Me cuentan que para el lunes ya era un verdadero desastre porque se oía súper ronco, súper golpeado. Estuvieron esperando que se le abriera la garganta, le inyectaron no sé qué para que se le abriera la garganta”, informó.

“La cosa es quién sabe para cuándo se van a reprogramar sus fechas, porque saben qué tiene el señor Luis Miguel, agárrense porque Luis Miguel tiene neumonía, así como lo oyen. Dicen que Luis Miguel nunca se había sentido tan mal en su vida”, recalcó el titular de El minuto que cambió mi destino.

Luis Miguel recibe tratamiento con antibióticos intravenosos tras infección (Europa Press)

A pesar de la incertidumbre sobre la reprogramación de los conciertos cancelados, el empresario a cargo de la gira de Luis Miguel ha asegurado que el concierto en el Estadio Hermanos Serdán de Puebla se llevará a cabo como estaba previsto.

Darío León, presidente de Genera Música, confirmó que el evento está programado para las 21:00 horas y que las puertas del estadio se abrirán a las 18:00 horas.

Sin embargo, no se conocen actualizaciones sobre el estado de salud del famoso Sol de México.

El regreso de Luis Miguel a los escenarios es esperado con gran expectativa por sus seguidores, quienes han sido aconsejados por Infante a no devolver sus boletos para el concierto en Puebla, ya que este sí se realizará.

Dario León confirmó horario del concierto de Luis Miguel en Puebla (Prensa Felix)

“Está confirmado, me lo dijo el empresario, que regresa este sábado 2 de noviembre a Puebla. El concierto que tiene en Puebla sí lo realizará (...) así que no cancelen, no regresen los boletos en Puebla, los otros conciertos se van a reprogramar”, señaló el periodista de espectáculos.

La reprogramación de las otras fechas aún está pendiente, pero se espera que el cantante pueda cumplir con sus compromisos una vez que su salud lo permita.