Amigos se unen para disfrazarse de tarjeta de Movilidad CDMX

La tarjeta de movilidad integrada ha sido motivo de disfraz varias veces Foto. Cuartoscuro

Un niño se convirtió en la sensación de Halloween y Día de Muertos en 2023 porque se disfrazó de tarjeta de movilidad integrada de CDMX, ahora un grupo de jóvenes replicaron la misma idea, pero cada uno representó un transporte distinto.

En la foto, siete jóvenes decidieron ponerse ropa de los colores representativos de los distintos transportes y se pegaron el logo correspondiente al pecho. Se trata de un disfraz bastante sencillo de realizar, pero que seguramente requirió bastante organización e ingenio para lograrlo, pues sólo usaron los elementos que aparecen en la tarjeta de movilidad integrada.

Los amigos reunieron en su vestimenta al Cablebús, Metrobús, Metro, Ecobici, Trolebús y a las rutas de autobuses de CDMX, además, uno de los jóvenes se vistió de café y se puso el logo del Tren El Insurgente, que conectará Toluca con el Poniente de la CDMX.

Los amigos decidieron disfrazarse colectivamente (X/@ElDiegojaja)

Aunque la mayoría sólo se puso una playera del color alusivo al transporte elegido, el joven que se vistió de Ecobici añadió un casco de bicicleta a su atuendo.

Estos fueron algunos de los comentarios sobre este ingenioso disfraz colectivo: “Se ve que se pelearon para ver quien era el metro”, “Los de la izquierda hacen Jojo Poses?”, “Parecen power rangers”, “Si me gustó, creativo, de bajo presupuesto, para varios”, entre otros.

La descripción original era sarcástica y decía “I hate mexican halloween what do you mean you’re el sistema de movilidad integrada de la Ciudad de México” (Odio el Halloween mexicano, a qué te refieres con que eres el Sistema de Movilidad de la Ciudad de México)” y se publicó en X por el usuario (@ElDiegojaja).

En 2023, la Secretaría de Movilidad CDMX contactó al niño que se disfrazó de tarjeta para darle un premio, curiosamente hubo otro menor de la misma edad y nombre a quien se le ocurrió la idea, ambos se volvieron virales y hasta se reunieron.

Otro disfraz creativo entre amigos

(TikTok/@marrtha07)

En un reciente evento de Halloween, un grupo de amigos en México capturó la atención de las redes sociales con un disfraz colectivo que imitaba un cartón de cerveza, según informó Infobae. La creatividad de estos jóvenes se destacó al presentarse en una fiesta vestidos con camisetas amarillas que llevaban la leyenda “Corona Extra” y gorros que simulaban tapas de metal doradas. Además, construyeron un cartón lo suficientemente grande para que los seis pudieran entrar, pintándolo para asemejarse al popular producto.

El disfraz no solo incluyó a los seis amigos como botellas de cerveza, sino que también incorporó a un séptimo integrante que se disfrazó de destapador, completando así la temática de manera ingeniosa. Este detalle adicional fue muy bien recibido en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde el video compartido por el usuario @marrtha07 recibió numerosos elogios por su originalidad.