Adrián Marcelo reacciona a las declaraciones de Gala Montes sobre una posible denuncia: “Es cinismo”

Gala Montes aseguró que no denunciará a su excompañero por sus ataques en el reality show. (ViX)

Una vez más Adrián Marcelo reaccionó a las declaraciones de Gala Montes sobre sus constantes enfrentamientos dentro de La Casa de los Famosos México.

A más de un mes de que el reality show de Televisa llegó a su fin, los finalistas siguen siendo cuestionados sobre las situaciones más polémicas que vivieron y sus planes ahora que están reencontrándose con el exterior.

Recientemente, la actriz de melodramas reveló para los micrófonos de EXA las razones por las que no interpondrá una denuncia contra el ex conductor de Multimedios, pese a que en más de una ocasión fue violentada verbalmente.

Gala Montes no tiene pensado denunciar a Adrián Marcelo

Mientras estuvo dentro de la casa más famosa de México, la intérprete de Tacara consiguió el reconocimiento de miles de mujeres por alzar la voz y no quedarse callada ante los constantes ataques del conductor regiomontano.

Por lo que, en una reciente entrevista para EXA, la cantante fue cuestionada sobre las acciones legales que realizará luego del último enfrentamiento que tuvo con Adrián Marcelo, mismo que lo llevó a abandonar la casa sin despedirse del resto de los habitantes.

(TW Gala Montes / ViX+)

“Me quedo con un mal sabor de boca porque tenía fe en la sociedad y me da mucho coraje todo lo que sucedió allá adentro, me da mucho coraje que nadie haya hecho nada”, recordó.

Sin embargo, detalló que sus distintos compromisos laborales le impiden tomar cartas legales en el asunto, pues asegura que su vida se está reacomodando.

“Como tengo que trabajar, no he tenido tiempo, pues es difícil. Ahorita hice un ajuste en mi vida, dije ‘no quiero ir tan rápido’”, puntualizó.

La actriz aseguró que no tiene tiempo para denunciar. Crédito: EXA

Su declaración fue retomada por algunos internautas y difundida en redes sociales, donde algunos comentaron que su postura era completamente incongruente con lo que defiende.

“La mujer más incongruente del planeta. Ahora dice que ella quisiera ir a denunciar pero que tiene que ir a trabajar y no tiene tiempo ¿No que tu canción dice otra cosa?”, escribió una usuaria de X.

Adrián Marcelo asegura que la actriz es una cínica

Entre todas las reacciones, una de las que más llamó la atención fue la de Adrián Marcelo, quien no dudó en compartir el video de la respuesta de su excompañera y enviarle un mensaje.

“Lo que debe sentir una mujer verdaderamente violentada al escuchar esto, no me lo quiero ni imaginar. Es cinismo llevado al extremo. Lo escucho y no lo creo”, escribió vía X.

Todo parece indicar que tal como lo mencionó el comediante dentro de la casa, seguirá exponiendo a la actriz por medio de sus redes sociales, sitios en los que cuenta con un amplio número de seguidores que constantemente le hacen llegar todo el contenido relacionado con la exhabitante.

(X / @adrianm10)