Shakira anuncia sexta fecha en el Estadio GNP Seguros de la CDMX: preventa, venta y precios de boletos

Shakira volverá al país con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, y ya anunció una sexta fecha en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Este nuevo concierto está programado para el 28 de marzo de 2025, después de que las entradas para los primeros cinco espectáculos se agotaran rápidamente.

La venta de boletos para este sexto concierto comenzará con una preventa exclusiva para clientes de Citibanamex el 28 de octubre a las 14:00 horas, seguida de la venta general el 29 de octubre a la misma hora. Se anticipa que las entradas se agotarán en poco tiempo, como ocurrió con las fechas anteriores, por lo que se recomienda a los interesados estar preparados para la compra.

La última visita de Shakira a México fue en 2018 con su gira El Dorado World Tour, donde llenó dos fechas en el Estadio Azteca. En esta nueva ocasión, la artista colombiana presentará un espectáculo renovado, incluyendo sus más recientes éxitos y colaboraciones, como la realizada con el productor argentino Bizarrap.

El entusiasmo por ver a Shakira en vivo sigue siendo alto, y se espera que la demanda de boletos sea intensa, reflejando el fervor de sus seguidores en el país. La gira promete ser un evento destacado en el calendario musical de 2025, consolidando una vez más la conexión especial de la cantante con su público mexicano.

Cabe mencionar, que Shakira confesó en una reciente entrevista que este tour será la gira de su vida, y está “tirando la casa por la ventana”, por lo que prepara un show sin precedentes con producción de primer nivel.

¿Y cuánto cuestan los boletos para la sexta fecha de Shakira en CDMX?

Estos son los precios para disfrutar del espectáculo de la colombiana en la capital del México:

Rojo: $11 mil 942 pesos mexicanos

Amarillo: $8 mil 050 pesos mexicanos

Rosa: $6 mil 830 pesos mexicanos

Azul: $5 mil 610 pesos mexicanos

Morado: $4 mil 390 pesos mexicanos

Café: $3 mil 170 pesos mexicanos

Zona GNP: $3 mil 536 pesos mexicanos

Verde B: $3 mil 048 pesos mexicanos

Naranja B: $1 mil 950 pesos mexicanos

Verde C: $1 mil 340 pesos mexicanos

Naranja C: $1 mil 217 pesos mexicanos

General B: $1 mil 584 pesos mexicanos

Shakira es la artista latinoamericana más importante a nivel mundial

Shakira ha dejado una huella significativa en la música mundial. Desde su debut en los años 90, su carrera ha sido un ejemplo de versatilidad y dedicación. Su primer éxito internacional llegó con el álbum Pies Descalzos, que incluía éxitos como Estoy Aquí. Este trabajo le abrió las puertas para conquistar audiencias más allá de América Latina.

En 2001, Shakira lanzó el álbum Laundry Service, que la catapultó al estrellato global. Con canciones como Whenever, Wherever y Underneath Your Clothes, se consolidó como una artista internacional, destacando su capacidad para combinar ritmos y géneros diversos. Esta fusión de estilos refleja su habilidad para innovar y mantenerse relevante en el cambiante panorama musical.

A lo largo de su carrera, Shakira ha lanzado numerosos álbumes exitosos, incluyendo Fijación Oral, Vol. 1 y Oral Fixation, Vol. 2, con temas destacados como La Tortura y Hips Don’t Lie. Estos trabajos no solo solidificaron su presencia en las listas de éxitos, sino que también mostraron su destreza como compositora y su fluidez en varios idiomas.

Su impacto va más allá de la música, con acciones humanitarias a través de la fundación Pies Descalzos, que ha proporcionado educación a miles de niños en Colombia. El legado de Shakira se refleja en su capacidad para unir culturas y su influencia sigue creciendo, atrayendo a nuevas generaciones con cada nuevo lanzamiento.