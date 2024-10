Adrián Marcelo lanza nuevo dardo a ‘Hoy’: “Cada vez que gritan que son una familia es hipocresía”

Adrián Marcelo lanzó una dura crítica al matutino de Televisa, durante una charla con el periodista René Franco. (Conversaciones / programahoy, Instagram)

Adrián Marcelo lanzó duras críticas hacia el programa Hoy en una reciente entrevista con René Franco, donde reveló su descontento con el tratamiento que recibió tras su paso por La Casa de los Famosos. En la charla, Adrián expresó su molestia por los comentarios superficiales que realizaron sobre su participación en el reality y, además, apuntó directamente al ambiente laboral del programa matutino. Según él, lo que se transmite como una “familia” en Hoy es pura fachada: “Cada vez que gritan que son una familia es hipocresía, se odian”, aseguró.

El creador de contenido confesó su frustración por la manera en que los medios, en especial programas como Hoy, manejan las críticas a personajes públicos. Aunque no ha sido parte del elenco de ese show, dijo tener conocimiento de primera mano sobre su funcionamiento interno. Según Adrián, los egos dominan las interacciones entre los conductores: “Sé cómo funciona la jerarquización de egos en un programa de revista”, comentó, destacando el papel secundario que se le da a algunas mujeres del elenco si no están en una posición destacada.

Adrián Marcelo y su paso por ‘La Casa de los Famosos’

Durante la entrevista, Adrián Marcelo también reflexionó sobre su participación en el reality La Casa de los Famosos México. Admitió que su objetivo no era crear amistades, sino llamar la atención hacia el programa y desempeñar el papel de villano. “Yo no iba a salir de ahí como el joven más sano de México. Quería cumplir mi función y que más gente viera el reality”, afirmó. Aunque reconoce que el formato es un gran experimento social, lamentó no haber logrado adaptarse al juego desde la primera semana.

Adrián también hizo un balance sobre su experiencia en el reality, donde optó por “apagar su moral” para sobrevivir en el juego. Comentó que su enfoque era generar contenido que llamara la atención de los televidentes, incluso a costa de tergiversar la realidad o inventar situaciones. No obstante, también admitió que, desde el comienzo, supo que no ganaría debido a su incapacidad para mantener una imagen amigable: “No iba a fingir que me estaba divirtiendo”.

El youtuber compartió su punto de vista sobre las declaraciones que la conductora estrella de Televisa lanzó en su contra. Crédito: YouTube, La Taquilla con René Franco

Críticas hacia la televisión nacional

A lo largo de la entrevista, Adrián Marcelo no solo arremetió contra Hoy, sino que también criticó la televisión nacional en general, calificándola de “doble moral”. Para él, los programas de revista carecen de autenticidad y están dominados por rivalidades internas que afectan la dinámica entre los conductores. “En televisión así se es, y es por eso que prefiero los medios digitales”, declaró. Su crítica no solo está dirigida al contenido que producen estos programas, sino también a la forma en que se manejan los egos y la jerarquización en sus producciones.

A pesar de las críticas, Adrián Marcelo dejó claro que su resentimiento hacia La Casa de los Famosos y Televisa proviene del trato que recibió al salir del reality. Según él, algunos comentarios en programas como Hoy lo afectaron personalmente, al ser expresados de forma ligera y sin considerar el esfuerzo emocional que implicaba su participación en el show. “Cuando sales y ves que se expresan de forma tan superficial sobre tu experiencia, es difícil no sentirte mal”, comentó.

Adrián también confesó que su participación en el reality tuvo un costo emocional alto, pues desde el principio sabía que estaba entrando a un entorno complicado, tanto a nivel personal como profesional. A pesar de las críticas, el youtuber aseguró que su objetivo principal era entretener, aunque reconoció que no todos los televidentes comprendieron su papel dentro del juego.

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Estilo de René Franco genera polémica

La entrevista realizada por René Franco también generó controversia en redes sociales, donde algunos usuarios criticaron la forma en que Franco debatió con Adrián Marcelo, interrumpiéndolo constantemente y ofreciendo sus propias opiniones. Sin embargo, para Adrián, el objetivo de la charla era expresar su experiencia y liberar el resentimiento que había acumulado durante y después de su paso por La Casa de los Famosos. “Verbalizarlo libera”, concluyó.