¿Se acaba la amistad? Gala Montes se lanza contra Briggitte tras ser llamada “malagradecida”

Gala ya respondió a Briggitte (Instagram/ @galamontes)

Parece ser que la amistad entre Gala Montes y Briggitte Bozzo está llegando a su fin, o al menos la tensión entre ellas es bastante intensa. Y es que el pleito comenzó cuando la actriz de El Señor de los Cielos se lanzó en contra de una stylist que también viste a la venezolana.

Gala soltó algunos comentarios contra la estilista y Briggitte la defendió en una transmisión en vivo donde dijo que no debía de ser malagradecida. Esto fue lo que Montes dijo de Laura, la stylist, luego de que se le rompieran unas botas que le había dado:

“A mí la ropa que Laura me daba era de Shein (...) Qué feo que vengan personas como tú a nuestro país que les ha dado tanto trabajo a los extranjeros, dejemos de idealizarlos (...) No voy a pagar las botas porque esta vieja me las quiere cobrar como si fueran Chanel”.

Hay tensión en el equipo Mar IG/briggi_bozzo

Ante la polémica, Biggitte defendió a Laura: “Discúlpenme, yo amo a Gala con todo mi corazón, pero es que a ver, también es como desvalorar el trabajo de un mesero. No lo vas a tratar cul... porque te está atendiendo, wey, seas quien seas, así seas Barack Obama, no puedes ser así, no puedes ser una persona malagradecida”.

Gala ya está al tanto del “malagradecida” de Briggitte y así reaccionó

Aunque no ha dicho anda de forma directa, Gala Montes le dio retuit a un par de mensajes en su cuenta de X, antes Twitter. Uno de ellos dice: “Dios me libre de amigas que me defiendan como la Briggitte a Gala. En fin la hipotenusa”.

El otro mensaje, mucho más directo, dice: “Ya salió el diseñador de la corona, anillo y aretes que Briggitte usó en la final a decir que a él ni las gracias le dieron por la joyería que realizó en 5 días. El set es de plata chapeada en oro de 22k y corazones de circonia… ¿quién es la mal agradecida?”.

Tensión entre el cuarto "Mar" Foto: Cuartoscuro

Aunado a esto, Gala Montes subió a manera de indirecta una foto de Briggitte portando la corona por la que no habría “agradecido”, además de varias capturas de pantalla del diseñador de la misma.

Actualmente, el fandom del team Mar se encuentra dividido en las redes sociales, mientras unos apoyan a Briggitte Bozzo y su defensa de Laura, otros se están posicionado en nombre de Gala Montes, quien es tendencia en Twitter.