Piano Maniacs regresa a la CDMX con su show especial de comedia de Halloween y Día de Muertos

Arturo Anguiano y su equipo presentan un espectáculo lleno de sorpresas, premios y la magia de la música en un evento especial que celebra Halloween y el Día de Muertos. (Ilustración: Jesús Avilés)

Si eres fanático de los soundtracks de películas, videojuegos y canciones originales, no puedes dejar pasar la oportunidad de asistir al espectáculo disruptivo de los Piano Maniacs. Este innovador show está a cargo de Arturo Anguiano, Carlos Valgañon y Lorena López, quienes prometen una experiencia musical única. La propuesta incluye una ruleta de madera sobre el escenario con 11 opciones de géneros musicales, garantizando diversión y sorpresas para el público, además de premios como playeras, tazas, plumas y botones.

En entrevista con Infobae México, Arturo Anguiano, creador de este grupo musical de pianistas, habló sobre el regreso de los Piano Maniacs, quienes ofrecerán un show especial de terror el próximo 26 de octubre en el Teatro Varsovia de la Ciudad de México.

(Crédito: Sarahí Rosas)

“Es algo muy bonito que pasó porque francamente un día no pude dormir hace muchos años, me puse a ver YouTube y ahí salió la magia porque empecé a ver sketches de Animaniacs, la caricatura que siempre vi en los noventas, llegando de la escuela y a verla”, destacó Anguiano.

El concepto de Piano Maniacs surge de una mezcla de inspiración y experiencia. “Se me empezó a ocurrir cómo podría ser un show que tuviera este dinamismo, la comedia que a la vez la gente lo disfrutara en varios géneros musicales y que interactuara con nosotros”, comentó Arturo, añadiendo que su formación en el teatro musical le ha proporcionado herramientas valiosas. “Tengo mucha influencia del teatro musical, llevo 15 años haciéndolo y ahí aprendí muchísimo de grandes maestros y directores”.

(Crédito: Sarahí Rosas)

Arturo también se identifica con uno de los personajes icónicos de Animaniacs. “Yo creo que soy Yakko porque siempre mostró cierto dote de liderazgo llevando a los hermanos, y yo como el creador, pues tengo que hacerlo y a la vez darles la libertad a Carlitos y Lore”, mencionó. En el show, Lorena López presenta un sketch llamado “La esquina poética de Lore”, donde comparte poemas y juega con el público, brindando un toque especial al espectáculo.

(Crédito: Sarahí Rosas)

Implementar la idea de los géneros musicales en el show no fue sencillo. “Al principio sí fue difícil porque empecé a hacer mi scouting y mercadeo de ver qué le gusta a la gente. Imagina, rock, pop y música clásica”, comentó. Sin embargo, Anguiano confía en que esta variedad enriquecerá la experiencia del público.

El especial de terror, que se llevará a cabo en Halloween, incluirá sketches inspirados en la famosa caricatura, así como un repertorio musical relacionado con la festividad. “Hay algunas canciones de terror; imagínate a Beethoven escuchando un órgano como en ‘El fantasma de la ópera’. Vamos a combinar la esencia del Halloween con la esencia del Día de Muertos, pintándonos y usando disfraces para que todos se diviertan”, explicó Anguiano.

(Instagram / lospmshowo)

La propuesta de los Piano Maniacs se basa en un humor familiar y blanco, similar al de los Animaniacs. “Es un humor bonito que no ofende. Aquí no hay cosas como ofender porque es el formato familiar. Esa es la esencia que me traje”, relató el creador sobre el estilo cómico del show. Con un enfoque inclusivo, buscan que tanto niños como adultos puedan disfrutar de la experiencia sin temor a contenidos inapropiados.

(Instagram / lospmshowo)

Los Piano Maniacs se presentarán el 26 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Varsovia, ubicado en la calle Varsovia número 9, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.