¿Puedes salir temprano si no tomas tu hora de comida? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Los trabajadores mexicanos tienen derecho a tomar, mínimo, media hora de tiempo para comer REUTERS/Tomas Bravo

En México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) garantiza derechos fundamentales para los trabajadores, entre ellos, el descanso durante la jornada laboral. Este derecho, a menudo ignorado o desconocido, está claramente regulado por los artículos 63 y 64 de la LFT, los cuales establecen las pautas sobre el tiempo de reposo y las implicaciones de no tomarlo.

El Artículo 63 de la LFT establece que durante una jornada continua de trabajo, el trabajador tiene derecho a un descanso de por lo menos media hora.

Este descanso es obligatorio y debe ser concedido para asegurar que el trabajador pueda recuperar energías y continuar con sus labores de manera eficiente.

No obstante, en muchas ocasiones, los trabajadores, debido a la carga laboral o la naturaleza de sus funciones, omiten tomar este tiempo de descanso, lo que genera dudas sobre cómo debe computarse ese tiempo en su jornada.

¿Retirarse de tu lugar de trabajo si no tomas tu hora de comida?

Trabajadores de una construcción sobre Puente de Alvarado improvisan unos asadores para calentar sus alimentos FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Es aquí donde entra en juego el Artículo 64, el cual señala que si el trabajador no puede salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o comidas, el tiempo correspondiente debe considerarse como parte de la jornada laboral efectiva.

Esto significa que el tiempo que el trabajador permanece en su lugar de trabajo, aunque no esté realizando actividades directamente relacionadas con sus tareas, se computa como tiempo trabajado.

En términos prácticos, si un trabajador no puede tomar su descanso de media hora o la hora completa que le corresponde o no se le permite salir de su lugar de trabajo, no está obligado a extender su jornada laboral más allá del horario establecido, por lo cual podría retirarse sin ningún problema.

El empleador está legalmente obligado a computar ese tiempo como parte del horario normal de trabajo, lo que evita que el empleado se vea afectado por una sobrecarga de horas.

Este derecho es particularmente relevante en sectores donde la carga laboral puede ser tan alta que los trabajadores se ven forzados a saltarse su descanso para cumplir con sus obligaciones. En estos casos, la ley es clara al proteger el tiempo de descanso como parte esencial de la jornada laboral.

La Ley Federal del Trabajo no solo regula los horarios laborales, sino que también protege el derecho al descanso y al tiempo de comida, garantizando que los trabajadores no sean penalizados si no pueden tomarlos. Es fundamental que tanto empleadores como empleados conozcan estos derechos para asegurar un ambiente laboral justo y respetuoso.