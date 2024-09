Filtran VIDEO de Paul Stanley temblando y llorando tras salir de La Casa de los Famosos y reencontrarse con Mario Bezares

Paul Stanley y Mario Bezares al fin se han dado la cara y han decidido darle vuelta a la página que ha marcado sus vidas profesionales y personales: el asesinato de Paco Stanley. A 25 años del sensible suceso, su hijo menor y quien fuera su colega se dedicaron un momento para hacer la paz y dejar atrás cualquier especulación de conflicto entre ellos.

Dentro de la semana final en La Casa de los Famosos México 2024, el hijo del conductor de televisión asesinado hace 25 años en la Ciudad de México y quién fue su mejor amigo y ‘patiño’ tuvieron un cara a cara. Sin embargo, las reacciones de ambos previo al reencuentro y posterior a la salida del presentador de Hoy del reality han dado de qué hablar.

A través de la cuenta de Instagram de La Casa de los Famosos México, se pudo ver cuál fue la reacción de Paul Stanley tras salir del foro: temblando y llorando. “Son un buen de sentimientos encontrados”, expresó en una breve entrevista con el conductor digital del reality show de Televisa mientras se les podía ver cómo lo dirigían al escenario principal para después hablar con Galilea Montijo.

Después de 25 años de la muerte del famoso conductor de televisión, su hijo encaró a quien fue su colega Crédito: Instagram/@lacasadelosfamososmx

¿Cómo fue el reencuentro entre Paul Stanley y Mario Bezares en La Casa de los Famosos México?

El pasado miércoles 25 de septiembre, en un momento inesperado de La Casa de los Famosos México, Paul Stanley apareció en la puerta del comedor, sorprendiendo a los participantes del reality show. El hijo del fallecido conductor de televisión Paco Stanley se acercó a cada uno de los habitantes para brindarles palabras de ánimo, pero su encuentro con Mario Bezares fue especialmente emotivo.

Paul Stanley, presentador del programa Hoy, saludó a sus amigos Arath de la Torre, Karime Pindter, Briggitte y Gala antes de dirigirse a Mario Bezares, quien se encontraba inmóvil debido a la dinámica del juego “congelados”.

Al ver a Bezares, Stanley no pudo contener las lágrimas y, visiblemente nervioso, le dirigió unas palabras con voz entrecortada. Bezares, aunque no podía moverse, también se emocionó al ver al hijo de su ex compañero de trabajo.

(Captura de pantalla YouTube El 5)

Este reencuentro se produce 25 años después de la muerte de Paco Stanley, un evento que marcó profundamente a su familia y a sus colegas. Durante su visita, Paul Stanley felicitó al equipo Mar por su desempeño en el reality show, destacando la empatía y el cariño que han demostrado a lo largo de la competencia.

En declaraciones posteriores, Bezares expresó su alegría por ver a Paul Stanley y lamentó no haber podido decirle algo en ese momento. “Qué gusto verlo. ¿Por qué no me dejaron decirle algo? Lo quiero y lo sabe. Sabe que nunca he tenido nada en contra de él”, afirmó Bezares.