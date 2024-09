Surge nuevo VIDEO de la supuesta agresión denunciada por Gerardo Fernández Noroña: “Llama a tu pin... presidente”

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, denunció ataques Foto: Cuartoscuro

El pasado 20 de septiembre, Gerardo Fernández Noroña denunció haber sido víctima de una agresión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Según el senador, una persona lo increpó en la sala de American Express, por lo que el político mexicano decidió grabar el momento. Ante esto, la persona le habría arrebatado el celular, lo que ocasionó un forcejeo donde ocurrió la agresión.

“Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba. Además de qué estuvo agrediéndome física y verbalmente (...) Cuando me arrebató el celular, y se lo dio a su mujer, ésta aprovechó para borrar el video que yo había grabado. @AmericanExpress tiene toda la Agresión. Pediré formalmente el nombre y el video para presentar una denuncia penal contra el agresor. Obvio, yo venía solo”, explicó.

A su mensaje, Gerardo Fernández Noroña adjuntó un video breve que pudo filmar después de que recuperó su celular, pero donde se ve poco; no obstante, ha surgido en redes sociales un nuevo clip donde se pueden ver más detalles de lo ocurrido.

Este es el nuevo video de la agresión de Noroña

El senador acusó ataque en su contra

En el nuevo material se puede ver la discusión de palabras de Fernández Noroña y el presunto agresor, quien en algún momento de la acalorada discusión, gritó: “Llama a tu pin... presidente”.

Cabe mencionar, que el senador le pidió a American Express los datos del supuesto agresor para presentar una denuncia a las autoridades correspondientes, misma que, según un comunicado difundido, ya se realizó:

“Este acto violento, contra la integridad e investidura del senador Gerardo Fernández Noroña, es totalmente inadmisible y se suma a la campaña de odio y violencia que ha convocado la derecha contra quienes representan a las más de 35 y medio millones de personas que respaldan la Cuarta Transformación”.

“Dada la gravedad de los hechos, el titular del área jurídica de la Cámara de Senadores presentó la denuncia en el Ministerio Público Federal contra el presunto responsable. Se condena la citada agresión, así como la ola de violencia perpetrada, y se exige el cese definitivo a los llamados al linchamiento y a la irrupción de este órgano legislativo y sus representantes”.