Lilly Téllez reacciona al ataque de Fernández Noroña: “Es cómplice de la explosión de violencia en Sinaloa”

En redes sociales, la senadora arremetió contra el morenista |Créditos: Cuartoscuro

De nueva cuenta, la senadora Lilly Téllez se ha involucrado con Gerardo Fernández Noroña, esta vez no por el hecho e haberlo llamado bellaco y con ello, desatar una teoría referente a un posible romance entre ambos, sino que en realidad la legisladora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) lamentó que, por el hecho de tratarse de una persona con poder, la Cámara Alta interpusiera una demanda contra un ciudadano señalado de haberlo agredido.

Fue a través de las redes sociales la vía por la cual la expresentadora de noticias lamentó que el legislador usara la “fuerza del Estado” para usarla en contra del ciudadano que fue plenamente identificado momentos después de que éste denunciara la agresión dentro de una de las salas exclusivas de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México (AICM).

“Repruebo que el senador @fernandeznorona use la fuerza del Estado contra el ciudadano que lo increpó. Eso es prepotencia y abuso de poder”, escribió.

Así reaccionó la senadora a la denuncia interpuesta por el Senado | Foto: Cuartoscuro

Téllez esta vez lo llamó “cínico” debido a que lo señaló e ser él el presunto responsable de la ola de violencia que se vive en el país, especialmente en los estados de Sinaloa, Chiapas, Tamaulipas, Sonora, Michoacán, Guerrero y Zacatecas donde presuntos miembros del crimen organizado mantienen en alerta a la población.

Cabe destacar que de manera inmediata, usuarios de la red social X -antes llamada Twitter-, lamentaron que la senadora se expresara de esta manera pues, independientemente de que se tratara de un político, se trató de una agresión de parte de un civil en contra de otro, en este caso, el senador Fernández Noroña, por lo que le sugirieron que, si ella atraviesa por la misma situación, no haga uso del Estado para presenta una demanda como lo hizo el miembro del Partido del Trabajo.

La senadora lamentó que el legislador presentara una denuncia | Foto: X @LillyTellez

“¿La fuerza del estado? ¿O sea que si alguien me agrede como civil no tengo ningún derecho? Wow… Te delatas tremendo”; “Lo que reprobó fue la Prepa Senadora”; “¿De casualidad repruebas las actitudes fachas, de odio y de intolerancia a un cambio por la vía de la democracia —tal y como está en la constitución, pues se cumplieron todos los aspectos? ¿Reprueba las llamadas a “contrapesos”— Zedillo es uno de ellos?” o “Ya doña, el bellaco no la va a pelar, usted le provoca asco como a todos los mexicanos”, se lee en redes.

¿Qué le paso a Noroña?

El presidente de la mesa directiva del Senado, denunció la mañana del pasado viernes 20 de septiembre que un sujeto lo había atacado física y verbalmente mientras se encontraba dentro de una de las salas exclusivas de la empresa financiera American Express dentro del AICM.

El exaspirante a la presidencia aseguró que le hombre no solo lo había golpeado, sino que además le arrebató el celular a modo de robo para con ello, borrar el video que él había grabado y en el cual quedaron captados lo hechos.

“Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba. Además de qué estuvo agrediéndome física y verbalmente. Cuando me arrebató el celular, y se lo dio a su mujer, ésta aprovechó para borrar el video que yo había grabado. @AmericanExpress tiene toda la Agresión. Pediré formalmente el nombre y el video para presentar una denuncia penal contra el agresor. Obvio, yo venía solo”, dijo el senador.

El senador compartió la identidad de su agresor a través de un breve video | Crédito: X @fernandeznorona

De manera inmediata, el video y la denuncia publicadas por el legislador se hicieron virales, dando paso a presentar la denuncia correspondiente con el fin de impartir justicia. El agresor, fue identificado como afín a los políticos de derecha, por lo que se lamentó que sea esta la manera de tratar a quienes forman parte de la oposición.