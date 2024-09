Manelyk González reconoce que extraña a Karime Pindter: “Crecimos juntas”

Las autonombradas comadres están distanciadas desde 2022 (Instagram/@karimepindter/@manelyk_oficial)

Desde que comenzó la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, una de las personalidades que más ha estado en el ojo público es Karime Pindter, ya que su sencillez, carisma y sinceridad para contar sus experiencias pasadas la han llevado a ganarse el cariño del público y de algunas celebridades del medio.

Así como el resto de los habitantes, la exintegrante de Acapulco Shore también tenía guardados algunos chismes sobre su vida personal y profesional, uno de ellos relacionado con su repentino distanciamiento de Manelyk González, quien fue su “comadre” durante varias temporadas del reality show de MTV.

Pese a que las celebridades de Internet tienen meses sin recuperar su amistad, los medios de comunicación se han acercado en más de una ocasión a la intérprete de temas como Rico y Odiosa para cuestionarla sobre el desempeño de su excompañera en La Casa de los Famosos.

Manelyk González admite que extraña a Karime Pindter, habitante de La Casa de los Famosos

Hasta ahora, la influencer y modelo se había mantenido alejada de toda la polémica que rodea al exitoso reality show de Televisa; sin embargo, en un reciente encuentro con los medios de comunicación se sinceró sobre su sentir acerca de la participación de quien fue su “comadre” por varios años.

“Desde antes de La Casa de los Famosos yo tuve una entrevista con Potro y le dije: ‘la verdad es que yo quiero mucho a Karime, de repente la extraño, claro’. Crecimos juntas, empezamos en el mismo proyecto juntas,” expresó.

Después de aclarar que antes de todo el revuelo que está causando La Casa de los Famosos ella ya había aceptado que extrañaba a su “comadre” en algunas ocasiones, Manelyk agregó las razones por las que prefiere no externar su opinión sobre la participación de su excompañera.

“Yo no quiero hablar ni bien ni mal, porque (...) si hablo bien que me quiero colgar, que si hablo mal que soy una mierda. Entonces lo dejo con que le vaya bien, ella sabe lo que hace. Si en su debido momento tenemos que hablar, hablaremos,” puntualizó.

Karime Pindter confesó la razón de su distanciamiento con Manelyk González

Tanto Karime Pindter y Manelyk González son dos de las personalidades más recordadas del exitoso reality Acapulco Shore, pues durante años fueron conocidas como las “comadres.” Pese a que su relación parecía ir más allá de su interacción en el programa, hace un par de años se dio a conocer que se habían distanciado definitivamente.

Aunque en ese entonces las razones no salieron a la luz, durante las primeras semanas de La Casa de los Famosos Karime reveló porqué se alejó de su compañera de reality.

“Terminando la temporada yo tenía un ‘sugar’, y a ella la incluía en todo, un viajecito acá, otro por allá, si me compraba una cosa, le traía un regalito. Él me pagaba todo”, contó.

Sin embargo, detalló que la situación cambió completamente cuando se dio cuenta que su amiga salía a escondidas con su entonces pareja, lo que inevitablemente le dolió: “Ahí se me cayó el mundo a pedazos, pero obviamente no hice un escándalo. Ya estando en el cuarto le dije: ‘oye, qué te pasa, por qué me estas haciendo esto si eres mi mejor amiga’.”

De acuerdo con las declaraciones de Karime, todo se trataba de una venganza por parte de Manelyk, pues en el pasado ella besó a Jawy Méndez, su expareja. Pese a que admite que lo que hizo estuvo mal, reconoce que las acciones de su comadre le afectaron bastante, por lo que decidió alejarse de ella.

Debido a que en ese entonces, Luis ‘Potro’ Caballero aún estaba dentro del reality, pudo confirmar la versión que compartió la influencer y empresaria.