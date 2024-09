Quién es quién en el gabinete de Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

La próxima Gobernadora de Guanajuato presentó a su gabinete en una ceremonia este miércoles. Crédito: X/@LibiaDenisse

La gobernadora electa de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó este miércoles de manera oficial a los miembros de su gabinete que la acompañaran durante su administración.

Durante la ceremonia, que se llevó a cabo en el Palacio de los Poderes, se dieron a conocer los nombres de quienes conformarán el gabinete estatal. Una importante característica de este gabinete es que será un gabinete paritario, lo que quiere decir que estará conformado por hombres y mujeres por igual, y será el primer de su clase en la historia del estado, que de igual forma será gobernado por primera vez por una mujer.

La próxima gobernadora guanajuatense aseguró que en su gobierno no habrá tolerancia a la corrupción ni al acoso, y destacó su compromiso con la seguridad, la transparencia y la justicia social

“Nos enorgullece presentar a quienes formarán parte del gabinete, un equipo diverso y comprometido con el bienestar de todas y todos. Con esfuerzo compartido y trabajo conjunto, haremos realidad los sueños y proyectos que mejorarán la calidad de vida de nuestra comunidad” señala la página web donde presenta los perfiles completos de los próximos secretarios estatales, quienes se enlistan a continuación:

Jorge Daniel Jiménez Lona, Secretario de Gobierno

Jorge Daniel Jiménez Lona es Maestro en Derecho Constitucional y Administrativo y Maestro en Métodos Alternos de Solución de Controversias; se desempeñó como Consejero en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato y fue alcalde interino de León del 22 de marzo al 16 de junio de este año.

Juan Mauro González Martínez, Secretario de Seguridad y Paz

Con el grado de Doctor en Seguridad Pública, Procesamiento Penal y Política Criminal por el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo de Ciencias Políticas, Puebla, Juan Mauro González estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad de León, en la Implementación de labores de investigación para la identificación de objetivos con delitos de Alto Impacto.

Héctor Salgado Banda, Secretario de Finanzas

Héctor Salgado Banda está doctorado en Economía por la Universidad de Londres, además de tener una maestría en el mismo rubro por la Universidad de Manchester. Fue secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato desde septiembre del 2018.

En su cuenta en X, García Muñoz publicó fotos con su futuro equipo. Crédito: X/@LibiaDenisse

Arcelia María González González, Secretaria de la Honestidad

Arcelia María González, especialista en Notaría Pública encabezará la antes llamada Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, tiene el objetivo de cumplir la demanda ciudadana de tener una administración pública eficiente, honesta y confiable, encargándose de controlar y vigilar el accionar del Gobierno del Estado.

María del Rosario Corona Amador, Secretaria del Nuevo Comienzo

La antes nombrada Secretaría de Desarrollo Social y Humano estará encabezada por María del Rosario Corona, que cuenta con una Maestría en Derecho Constitucional y que fungió como Coordinadora de Transición del Gobierno de su estado.

Gabriel Alfredo Cortés Alcalá, Secretario de Salud

Especialista en Pediatría, Gabriel Alfredo Alcalá encabezará la Secretaría de Salud; anteriormente fue Director General del Hospital Regional del ISSSTE de la Ciudad de León.

Liz Alejandra Esparza Frausto, Secretaria de Derechos Humanos

Con una Maestría en Derecho Civil por la Universidad de La Salle, Liz Alejandra Esparza presidirá la Secretaría de Derechos Humanos. Anteriormente fungió como Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la Ciudad de León, Guanajuato.

Luis Ignacio Sánchez Gómez, Secretario de Educación

Sánchez Gómez es Doctor en Sociología y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid; anteriormente fungió como Titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México

Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, Secretaria de Economía

Con una licenciatura en Comercio Internacional y Negocios por la Universidad de La Salle, Villaseñor Aguilar ha trabajado para varias empresas internacionales, además de haber sido presidenta de la Comisión de Atracción de Inversión Extranjera del Estado de Guanajuato

María Guadalupe Robles León, Secretaria de Turismo e Identidad

Robles de León ha sido Subsecretaria de Promoción Turística del Gobierno del Estado de Guanajuato, además de Directora General del Patronato de la Feria Estatal de León. Cuenta con una Maestría en Neuromarketing Turístico: Universidad de Granada, España, y con otra en Innovación de Negocios, Servicios y Experiencias por la ICON University.

Marisol Suarez Correo, Secretaria del Campo

Ingeniera Agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana, Suraéz Correo colaboró en la construcción del Plan Estatal de Desarrollo de Guanajuato 2050, enfocándose en el sector agroalimentario

Lizeth Galván Cortés, Secretaria de Cultura

Con una maestría en Design, Strategy Management, por The New School for Desing, Parsons, Nueva York, Galván Cortés fue Directora de ColorLife de la empresa Comex.