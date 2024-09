Ana Martín humilló a Adrián Marcelo tras comentario sexual del conductor contra ella

La estrella de las telenovelas se refirió al conductor regiomontano (Foto: Instagram)

“¡No tengo nada que decir!” fue la contundente respuesta de la actriz Ana Martín al ser preguntada sobre un comentario que el influencer Adrián Marcelo hizo en una publicación en X, antes conocida como Twitter. El incidente se remonta a 2021, cuando Marcelo respondió a una publicación de Martín acerca de su vida sentimental y sexual.

Ana Martín, recalcando su trayectoria de 60 años en el mundo del espectáculo, expresó su negativa a dedicar tiempo a responder al regiomontano, antiguo participante de La casa de los famosos México. “¿Qué tengo que decir? Nada, ¿qué quieren que le diga? Nada. Ustedes no son groseros, el público no es grosero, a él nada”, declaró la actriz, visiblemente enfadada.

La situación tuvo sus inicios cuando Adrián Marcelo, conocido por su trabajo como presentador de Adrián Marcelo Presenta y su faceta como empresario e influencer, reaccionó de forma controversial a unas declaraciones de Ana Martín.

Ana Martín (Foto: Twitter/@AnaMartinActriz)

En esa ocasión, la actriz había revelado con humor que, a sus 75 años, la sola visión de un hombre desnudo la haría desmayarse.

Martín escribió en la red social:

“N´hombre tengo 75 años de edad y si ahorita veo a un hombre desnudo, me desmayo, ¡qué horror! Cerré el ‘changarrito’ hace 10 años y no se me antoja para nada, soy muy feliz”

A esto, Marcelo respondió con un comentario soez, lo que desembocó en una polémica en redes sociales. Escribió: “Con salivita lo reaperturamos, doña Ana”.

Adrián Marcelo se convirtió en el villano de la segunda edición de La casa de los famosos México (@mrdoctor)

La polémica respuesta de Marcelo, combinada con su participación en el reality, reavivó la discusión, llevando a muchos a rememorar su comentario hacia la actriz.

En la respuesta de Ana Martín no faltó la referencia a su larga y respetada carrera en las artes escénicas. Además, dejó claro que valora únicamente las críticas constructivas y de personas informadas, subrayando: “Acepto las críticas de la gente inteligente, de la gente que me hace una crítica positiva, que puede ser una crítica real y que yo esté mal, pero de una gente como él, no me hace nada”.

La declaración de Ana Martín refleja una postura firme y centrada en su vasta experiencia y logros profesionales, evitando caer en el juego de las críticas frívolas y malintencionadas.

Así fue como Adrián Marcelo amenazó a Arath de la Torre. (X/@TuTiaSandra)

La extensa trayectoria de Ana Martín

Ana Martín, nacida el 14 de mayo de 1947 en la Ciudad de México, es una reconocida actriz mexicana con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión. Hija del famoso cantante y actor Jesús Martínez “Palillo” y de la actriz Hilda Solórzano, Ana tuvo desde muy joven un contacto cercano con el mundo del espectáculo.

Inició su carrera artística a principios de la década de 1960, participando en películas y telenovelas. Su talento la llevó rápidamente a destacar, obteniendo papeles importantes en películas como Las fieras (1969) y Los novios de mis hijas (1964). Pero fue su participación en telenovelas lo que la consolidó como una de las grandes estrellas de la televisión mexicana.

La destacada actriz ha brillado en la pantalla chica y en producciones teatrales (Foto: anamartinof / IG - captura de pantalla)

Entre sus trabajos más reconocidos en telenovelas se encuentran Gabriel y Gabriela (1982), El pecado de Oyuki (1988) y La malquerida (2014). Ha trabajado con productoras de renombre y ha sido dirigida por destacados directores tanto en cine como en televisión.

A lo largo de su carrera, Ana Martín ha recibido múltiples premios y reconocimientos por su versatilidad y talento actoral. Se ha mantenido vigente en la industria del entretenimiento, demostrando una impresionante capacidad de adaptación a lo largo de las décadas. Su pasión por la actuación y su dedicación a su carrera la han convertido en un referente dentro del medio artístico mexicano.