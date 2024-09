Los mejores MEMES que dejó la eliminación de Ricardo Peralta de La Casa de los Famosos México 2

Los internautas no dejaron pasar la oportunidad de compartir sus mejores memes tras la salida de Ricardo Peralta.

La Gala de Eliminación del domingo 8 de septiembre en La Casa de los Famosos México 2 marcó la salida del séptimo eliminado, Ricardo Peralta, quien a pesar de su emotiva despedida , se convirtió en el centro de atención de una avalancha de memes en las redes sociales.

La gala de este domingo 8 de septiembre estuvo cargada de emoción, aunque pocas sorpresas, pues el público decidió que Ricardo Peralta fuera el siguiente en abandonar la casa, después de una semana intensa de nominaciones y tensión entre los participantes en medio de la salida inesperada de Adrián Marcelo y la fuga de marcas.

La eliminación de Peralta, quien había mostrado una personalidad vibrante y a veces controversial, desató una serie de memes que inundaron las plataformas digitales, destacando desde sus momentos más memorables en la casa hasta sus expresiones y reacciones más cómicas durante su estancia. La mayoría de los internautas se mostró feliz de haber logrado la salida de otro integrante del equipo tierra.

Ricardo Peralta, el séptimo eliminado de la noche. (Captura de pantalla)

Durante el “pingpong” con los nominados (Karime Pindter, Mario Bezares, Briggitte Bozzo y Ricardo Peralta) el youtuber reveló que se sintió “chiquito” en la casa, pero se mostró optimista sobre sus experiencias. Comentó que su estancia en la casa no fue fácil y confesó que no se sintió completamente cómodo con algunos compañeros.

A la hora de saber los resultados, Karime Pindter y Mario Bezares fueron los primeros en ser salvados por el público; luego Briggitte Bozzo y Ricardo entraron a la plataforma giratoria y se dio a conocer que éste último llegó a su final en la competencia.

Al salir de la casa, Ricardo Peralta se mostró sorprendido pero también aliviado. En sus primeras palabras tras su eliminación, expresó su sorpresa por la decisión del público y se disculpó por cualquier ofensa que pudiera haber causado. “No sé qué está pasando, estoy muy feliz de ver rostros fuera de la casa. Puedo imaginar lo que ha pasado. A México le ofrezco una disculpa si los ofendí; soy un ser humano que comete errores y está aquí para aprender”, dijo Peralta.

A pesar de la sinceridad y el humor de Peralta, la atención de los internautas rápidamente se dirigió hacia el incesante flujo de memes que capturaron las emociones que el influencer despierta en los fans del programa.

Ricardo Peralta se sincera en la Post-gala

Ricardo Peralta se abrió con Cecilia Galliano y Mau Garza sobre su experiencia en La Casa de Los Famosos México, revelando que el encierro no era lo suyo. Según Peralta, independientemente de si hubiera estado en los cuartos Mar o Tierra, su actitud habría sido la misma. Durante su estadía, sintió que su presencia no lograba destacarse, no por los nombres de los demás participantes, sino por la atmósfera en la casa.

Peralta admitió que, aunque en su momento tuvo diferencias con Arath de la Torre, ahora las cosas están en buenos términos. Reconoció que hubo momentos en los que se sintió “chiquito” y que la autoimagen afectó su estado emocional, lo cual lo llevó a sentirse apagado.

En la conversación, Peralta confesó que sintió una gran presión por representar a la comunidad LGBT+ y cumplir con las expectativas del público mexicano. Expresó que se le asignó un peso significativo que no logró manejar del todo bien, y mencionó que la convivencia en la casa a veces llevaba a hablar de más y a situaciones extremas.

Ricardo Peralta se sinceró. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Uno de los momentos más difíciles para él fue la salida de su amiga Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, quien le recordaba sonreír y mantenerse positivo. Peralta también compartió sus preferencias sobre quién le gustaría que ganara el reality: expresó su apoyo a Gala Montes por ser una mujer fuerte que ha enfrentado adversidades y también mencionó su deseo de que Mayito (Mario Bezares) llegue a la final y tenga un programa en televisión. Además, expresó su aprecio por Agustín y su esperanza de que también llegue lejos en el programa.

Sobre sus sentimientos hacia Sian Chiong, Peralta fue claro al decir que no estaba enamorado, sino que solo veía a Agustín como una persona que podría ser interesante para una relación sin compromisos. Tras su eliminación,

Agustín Fernández y Sian Chiong se mostraron visiblemente afectados, lamentando la partida de Peralta y sintiendo la soledad que crece en la casa con cada salida, al grado de que ambos soltaron algunas lágrimas. Mientras tanto, la balanza continúa inclinándose a favor del equipo mar, quienes se mantienen con cinco integrantes frente a dos de tierra.