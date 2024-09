“Los 43 de Ayotzinapa: Un crimen de Estado”: Tomás Zerón niega acusaciones de tortura, pero admite que hizo amenazas

Tomás Zerón es buscado por el Gobierno de México. (Captura de pantalla/Max)

Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ha sido acusado de participar en actos de tortura y manipulación de pruebas durante la investigación del caso Ayotzinapa. De acuerdo con lo documentado por periodistas y organizaciones, el exfuncionario peñista habría estado involucrado en la tortura de detenidos para obtener confesiones que respaldaran la versión oficial conocida como la “verdad histórica”, la cual sostiene que los 43 normalistas fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero en Cocula, Guerrero.

Las acusaciones contra Zerón se basan en testimonios y grabaciones que evidencian la tortura a la que fueron sometidos varios de los detenidos para forzarlos a confesar su participación en los hechos. Estas irregularidades llevaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a otros organismos internacionales a cuestionar la veracidad de la investigación y a exigir una revisión del caso.

Tomás Zerón abandonó México en 2019 y actualmente se encuentra en Israel, país al que las autoridades mexicanas han solicitado su extradición para enfrentar cargos por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia.

La serie documental cuenta con la participación de Warner Bros Discovery y la productora Par (Foto: Max)

Tortura no, amenazas sí

A sólo unos días de que se cumpla una década de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl isidro Burgos, la plataforma de streaming Max ha lanzado el documental “Los 43 de Ayotzinapa: Un crimen de Estado”, que pone sobre la mesa nuevamente el caso, abordando las irregularidades que han envuelto la investigación.

Para sorpresa, uno de los personajes que aparece en el documental es Tomás Zerón, quien desde Israel decidió dar su versión de los hechos sobre los videos que lo muestran torturando a Felipe Rodríguez Salgado, mejor como El Cepillo, uno de los detenidos por el caso.

En el video que muestra el interrogatorio a Felipe Rodríguez Salgado se puede ver a El Cepillo amarrado a una silla con el rostro cubierto. El video incluye a Tomás Zerón y otros funcionarios presentes durante el interrogatorio. Aunque no se observa directamente que Zerón use violencia física contra El Cepillo, el ambiente y las circunstancias han generado sospechas.

Video de la tortura de Tomás Zerón contra El Cepillo. (MAX)

En el documental, Tomás Zerón admite haber utilizado “rudeza verbal” durante el interrogatorio, pero niega haber ejercido tortura física. Asegura que las amenazas fueron parte de su estrategia para obtener información y no equivalen a tortura.

Asimismo, el funcionario aseveró que en ese momento estaba bajo mucha presión por la investigación y que nunca tocó ni golpeó a El Cepillo.

“Lo amenazo de que no me dijera mentiras, porque ya teníamos varios testimonios que lo vinculaban en el lugar como homicida de los estudiantes, lo mencionaban como el que les pagaba (a los sicarios, era una persona muy relevante para saber qué es lo que había pasado (…) Usas un poco la rudeza verbal, yo creo que en ese momento me excedí, pero hasta ahí, es una amenaza, no es una tortura como se menciona”, asevera.

Asimismo, indicó que si lo quieren juzgar deberá ser por amenazar, no por torturar, pues dijo que él ni siquiera tocó a El Cepillo.

En su momento también se sostuvo que las autoridades le dictaron qué debía decir y, en su defensa, el exfuncionario dijo que sólo se le mostraron videos de sus cómplices que lo señalaban de ser el jefe de Guerreros Unidos.

Tomás Zerón negó haber incurrido en irregularidades. (MAX)

Otro de los personajes señalados de incurrir en torturas fue Carlos Gómez Arrieta, extitular de la Policía Federal Ministerial. La controversia se intensificó tras la revelación de un video en el que se observaba a un detenido sometido a métodos de tortura. En las imágenes, se veía a Gómez Arrieta, entre otros, envolviendo la cabeza del detenido con una bolsa de plástico transparente, mientras otro agente le rociaba agua en la nariz y la boca, un método conocido como “waterboarding” que simula asfixia.

Aunque Gómez Arrieta no era directamente visible en las imágenes, su voz fue identificada por Tomás Zerón. A raíz de las filtraciones y la presión pública, éste fue destituido de su cargo.

En el documental también aparece la periodista Anabel Hernández, autora del libro “La verdadera noche de Iguala”, quien señala que la gran mayoría de las personas detenidas sufrió “choques eléctricos, asfixia con el método de la bolsa de plástico, y mucho de ellos sufrieron violación sexual, hombres y mujeres”.