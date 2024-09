Gala Montes promete besar a Karime Pindter, esta es la condición que puso

Internautas aseguran que existe una gran atracción entre las participantes Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

La salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México parece haber quedado atrás para Gala Montes, quien lo enfrentó horas antes de que decidiera salir del reality show. Pese a que la acción del exparticipante repercutió en el estado de ánimo de la actriz, todo parece indicar que está lista para continuar en el juego.

Contrario a lo que algunos televidentes e internautas llegaron a pensar, la noche del 4 de septiembre se llevó a cabo la habitual ‘Gala de Nominación’. Después de una dinámica que parecía beneficiar al ‘Cuarto Tierra’, Galilea Montijo se conectó a la casa y dio a conocer que los participantes en peligro de ser eliminados son: Karime Pindter, Briggitte Bozzo, Mario Bezares, Ricardo Peralta y Sian Chiong.

Al igual que semanas anteriores, la actriz de Vivir de amor fue una de las primeras en pedir votos para sus compañeros del ‘Cuarto Mar’, sin embargo, los internautas captaron que una de las principales famosas a las que apoya es Karime, conocida como ‘La Matrioska’, pues fue una de las primeras en acercarse a ella tras su confrontación con Adrián Marcelo.

Gala Montes promete darle un beso a Karime Pindter y las redes sociales enloquecen

Debido a que tres integrantes del ‘Cuarto Mar’ se encuentran nominados, ya comenzaron las promesas para poder salvarse. Como de costumbre, Karime Pindter ya está pensando en algunas ideas que les pueda dar resultados favorables el próximo domingo, pero en esta ocasión, Gala también se sumó con una idea que le encantó al fandom ‘Garime’.

La cercanía entre ambas participantes cada vez es más evidente, tanto que hace unos días la mamá de la exparticipante de Acapulco Shore mencionó la posibilidad de que exista una relación entre ellas, declaración que fue muy bien recibida por Beba Montes, hermana de Gala.

Ahora, en medio de las esperanzas de los internautas de que nazca un romance entre las famosas, Gala se comprometió a darle un beso a Karime Pindter con la condición de que le permitan permanecer en la casa una semana más.

“Si se salva mi amiga le doy un beso, ¿te parece?,” dijo Gala, a lo que Karime respondió: “Pero beso bien, nada de piquito.”

Tras dicha declaración, la reacción en redes sociales no se hizo esperar, pues desde que las participantes se dejaron ver más juntas, surgió el fandom ‘Garime’, un grupo de personas que apoya cualquier tipo de relación que pueda existir entre las famosas.

Mamá de Karime Pindter mencionó la posibilidad de un noviazgo entre las famosas

Cabe resaltar que antes de la promesa de Gala Montes y las polémicas de La Casa de los Famosos México, la mamá de Karime Pindter reaccionó en TV Notas a la posibilidad de que exista un noviazgo entre su hija y la actriz.

“No sabemos. Si lo es, no tiene nada de malo. Nunca nos ha presentado una novia. Pienso que Gala y ella se gustan, y qué bueno. Son guapas y jóvenes. Lo único que no me ha gustado es que el team ‘Tierra’ le ha hecho bullying por su físico. Dicen que está dañada, que se parece a sus papás,” compartió Doña Isabel.

La declaración fue muy bien recibida por la hermana de Gala Montes, quien a través de un video se mostró emocionada ante la posibilidad de un nuevo noviazgo en la vida de su hermana.

Por otra parte, es importante mencionar que antes de entrar al reality show de Televisa, la actriz de melodramas como Diseñando tu amor y La mexicana y el güero se vio envuelta en la polémica al hablar de su relación con Bárbara Islas, la cual fue negada por la conductora de Cuéntamelo Ya!