Vocería de Tamaulipas contradice a Cabeza de Vaca sobre incidente contra su hijo: “No hubo amenazas ni violencia”

El ex gobernador Cabeza de Vaca advirtió que interpondrá una denuncia por los hechos suscitados contra su hijo (Foto: X@fgcabezadevaca)

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas contradijo la versión del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca sobre el incidente que sufrió su hijo en la tarde del 3 de septiembre, cuando supuestamente fue interceptado por un grupo armado.

De acuerdo con el ex mandatario estatal, sujetos armados interceptaron a uno de sus hijos en un tramo de la carretera Aldama-Soto La Marina. Aunque no sufrió ningún tipo de agresión, responsabilizó al actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, por “cualquier acción” que dañe a su familia.

“Dios y la intervención oportuna de los escoltas lo puso a salvo (...) La libertad de la que gozan los criminales en el Estado lo hace cómplice (a Américo Villarreal) de éste y otros tantos hechos delictivos”, acusó Cabeza de Vaca en sus redes sociales.

Horas después, la Vocería de Seguridad emitió un breve comunicado en el que brindó mayores detalles sobre lo sucedido y aseguró que el hijo de Cabeza de Vaca no fue amenazado en ningún momento, ya que iba acompañado de elementos de la Guardia Estatal, según los informes de la Fiscalía de Tamaulipas y de la Secretaría de Seguridad Pública.

(Foto: Vocería Seguridad Tamaulipas)

“El hijo del ex gobernador que transitaba por un tramo de terracería, cercano al rancho de García Cabeza de Vaca, fue abordado por hombres a bordo de una camioneta gris GMC Sierra, pero al identificar que era escoltado por elementos de la Guardia Estatal, pagados por el Estado, los dejaron seguir su camino. Durante el incidente no hubo amenazas ni violencia”, se precisó.

“Seguramente al ex gobernador desde donde se encuentra prófugo de la justicia no le informaron con veracidad de los hechos”

Aunado a ello, la Vocería de Seguridad indicó que espera que Cabeza de Vaca interponga la denuncia correspondiente por lo sucedido, como él mismo anunció a través de redes sociales.

Debido a que los sujetos armados que “abordaron” al hijo del ex gobernador no se identificaron, se desconoce si pertenecían a un grupo criminal. De igual manera, hasta el momento no se han esclarecido las razones por las que había sido interceptado en un primer momento.

Francisco García Cabeza de Vaca buscaba un curul de la mano del PAN. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO)

Cabeza de Vaca gobernó el estado de Tamaulipas entre 2016 y 2022. Es considerado como prófugo de la justicia ya que enfrenta acusaciones por lavado de dinero y se presume que se vinculó con la delincuencia organizada.

Por ello, a mediados de abril el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tomó la decisión de eliminar la candidatura de Cabeza de Vaca a una diputación plurinominal. Esto pese a que en el mes de abril, el ex gobernador había obtenido dos suspensiones definitivas contra órdenes de aprehensión.