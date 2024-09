Michael Ciravolo con Beauty In Chaos: revela todo sobre su nuevo disco y el cariño hacia sus fans mexicanos

El guitarrista recientemente lanzó “Dancing with angels”, su cuarto álbum de estudio con Beauty In Chaos. (Facebook Michael Ciravolo)

Michael Ciravolo está de vuelta con Beauty In Chaos y su nuevo disco Dancing With Angels, el cual fue estrenado el pasado mes de julio. El músico y productor estadounidense, conocido principalmente por su trabajo como guitarrista de Human Drama y Gene Loves Jezebel, en entrevista con Infobae México, dio a conocer detalles de su cuarto álbum de estudio, su proceso creativo, así como su deseo por ver neuvamente a sus fans mexicanos.

Ciravolo ha colaborado con numerosos artistas y es reconocido por su estilo guitarrístico distintivo y su influencia en la escena del rock gótico y alternativo. Por lo que ha logrado crear un proyecto único con Beauty In Chaos. El músico reveló el origen detrás Dancing With Angels, “Está inspirado en un cuadro de una artista alemana de gran talento, Maren Platzhoff, que también se convirtió en la portada del álbum”, explicó.

“Cuando Michael Rozon y yo empezamos a componer la música para este disco, supe que quería mezclar artistas de nuestros dos primeros lanzamientos con algunos miembros nuevos e increíbles de la familia Beauty In Chaos”.

Dancing With Angels, está conformado por ocho canciones y colaboraciones donde participan amigos de antaño como Ashton Nyte, Kat Leon de Holy Wars, Wayne y Cinthya Hussey. “Me encanta trabajar con artistas ‘menos famosos’ pero no por ello menos talentosos, y creo que en este álbum se logró”, comentó. De igual manera declaró que este proyecto discográfico es una especie de “regresión, progresión sónica”.

“Lo entendí como algo positivo, tomando algunos de los elementos post-rock de nuestro álbum debut, los fragmentos oscuros y descarnados de ‘The Storm Before The Calm’, y la mirada soñadora y gótica de “Behind The Veil”.

"Dancing With Angels" está inspirado en una pintura. (Facebook Michael Ciravolo)

El álbum llegará en formato CD, el cual incluye algo que Ciravolo quería probar desde hace tiempo: unir las canciones con interludios musicales, titulados “Halos”. “Es algo que quería hacer desde hace tiempo. Poner todo junto para escucharlo sin interrupción. La idea de poner todas estas pequeñas peizas unidas, en vez de fragmentos en TikTok, Instagram... Hoy en día todo es tan rápido”, dijo Ciravolo. “Quise que fuera una experiencia completa en vez de ocho sencillos por separado”.

“Son interludios sonoros únicos que unen sonoramente cada canción, junto con la coda del álbum. Tengo la idea romántica, probablemente poco realista, de que el oyente escuchará este álbum de principio a fin sin interrupción. Fueron hilos que que ataron las canciones y es algo que quería hacer desde el primer disco”.

Ciravolo espera que los fans se tomen el tiempo de que los fans se adentren por completo en el álbum. “Que lo escuchen de largo, como si vieras tu película favorita sin tener otras cosas que te distraigan”.

El proceso de composición para el músico fue todo un viaje, pues asegura que cada que recibía ideas de sus colegas que estaban trabajando con él se sentía muy emocionado. “Solo puedo describirlo como si fuera la mañana de Navidad. Ese momento al esuchar una piza musical e inspirarse... es siempre una experiencia increíble”.

Para Michael las letras de Beauty In Chaos fueron sumamente importantes, así como los temas. Tal es el caso del sencillo “Holly Ground”, el cual contó con la participación de Patrik Mata, del grupo Kommunity FK. Cabe señalar que este tema explora el goth-gaze. “Fue genial escuchar a Patrik después de más de dos décadas, ofreciéndose a prestar su talento para BIC. En ese momento, estábamos haciendo el disco Behind The Veil; con varias cantantes femeninas, pero afortunadamente guardé su información de contacto y ahora lo llamé para este álbum... ¡y las estrellas se alinearon para esta fantástica canción!”, observó Michael.

Beauty In Chaos reune a varios colegas del guitarrista, logrando confromar un colectivo de músicos únicos. (Facebook Beauty In Chaos)

“Creo que Holy Ground” captura fielmente las imágenes y los sonidos de la gran escena darkwave de mediados de los 80 que giraba en torno al famoso club Scream de Los Ángeles. Fue una gran época para la música. De hecho, fue entonces cuando conocí a Patrik, ya que compartimos varios proyectos con ellos cuando era integrante de Human Drama”.

De acuerdo a la letra de “Holy Ground”, se enfoca en algo extranormal. “Un vigilante, un ser sobrenatural desciende sobre el planeta. Quedó fascinado, curioso y seducido por las mujeres, los placeres terrenales y los misterios que encontró. Desde el principio, este ser vagó por la Tierra creando a los Nefilim. En lo que parece una eternidad, el ser se convierte en un Ángel Caído, hastiado, decadente y cansado de haber utilizado y pasado por todos los terrícolas del planeta. El Ángel Caído comparte su interpretación sobre cómo este planeta solía ser considerado Tierra Sagrada, pero ahora ya no lo es. Lo único que anhela el Ángel Caído es volver a casa. volver a La Puerta”.

Uno de los elementos característicos del nuevo disco es la exploración de diversos sonidos, como en la canción, “Diving For Pearls”, la cual oscila más en el género del darkwave.

Finalmente Michael Ciravolo confesó que si llegan a presentarse en vivo estaría encantado de presentarse principalmente en México. “Espero encontrar la forma de hacerlo posible. Son tan apasionados los fans mexicanos. Si tuviera que comenzar una gira en un lugar esa sería la Ciudad de México”, señaló muy contento.