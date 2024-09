Así reaccionó el cuarto Mar a la salida de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México

El youtuber protagonizó diversos enfrentamientos con integrantes del equipo Mar . (Captura de pantalla YouTube El 5)

La Casa de los Famosos México 2 se encuentra en medio de la polémica, debido a la reciente salida de Adrián Marcelo. Al filo de las 3:00 horas del miércoles 4 de agosto todos los habitantes fueron llamados a la sala para comunicarles que el regiomontano ya había abandonado el reality show.

“Tengo algo muy importante que decirles, hace un momento su compañero Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar La Casa, el juego terminó para él”, declaró La Jefa. Por lo que pidió que quiénes quisieran podían recoger las cosas de sus compañeros para llevarlas al almacén, ya que no empacó.

“Me gustaría que el que quiera ayudarme a recolectar las cosas de Adrián... del baño y de su cuarto me ayuden y lo lleven todo al almacén. Que descansen”.

Ante la noticia los competidores permanecieron en silencio y a pesar de que se les animó a que le dedicaran algunas palabras, todos se contuvieron por varios minutos hasta que el cuarto Mar le deseó lo mejor.

“De todo corazón que Dios lo bendiga, que encuentre paz y vea a su familia. Y también fue una decisión sabia, madura”, declaró Karime Pindter.

La Jefa anunció así que Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar LCDLFM2. (X/@LaCasaFamososMx)

Por su parte, Arath de la Torre y Mario Bezares señalaron que Adrián ya no se sentía bien en el juego. “En la tarde diciendo que no tenemos patrocinadores porque ya no es (un juego) familiar... Dios lo bendiga, brother. No es cosa de ustedes, así de sencillo”, aclaró el comediante dirigiéndose a Gala y Karime.

La gala del martes 3 de septiembre se vio opacada por una fuerte discusión entre Adrián Marcelo y Gala Montes. Pues el youtuber nuevamente se lanzó contra la actriz utilizando argumentos personales y el tema de su salud mental. El altercado se suscitó después de que Odalys Ramírez cuestionara directamente a Marcelo por la polémica declaración que lanzó en la gala de eliminación el domingo pasado: “Una mujer menos para maltratar”, fue el comentario del influencer tras ser salvado.

Rápidamente el videoclip se viralizó en redes sociales provocando un gran revuelo, ya que fue calificado por internautas como una acción misógina y de violencia. El regiomontano respondió que se había tratado de una broma irónica derivada de los posicionamientos de Arath de la Torre y la actriz. “Es una completa ironía por la bajeza que sufrí por parte de Arath y de Gala al inferir que mi estancia aquí ha sido para maltratar mujeres, para violentarlas... Incluso Gala se atrevió a decir... para exhibirme que teme por la seguridad de sus compañeras”.

El cuarto Mar deseó que Adrián encuentre paz en su vida. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Finalmente él y Gala Montes comenzaron a discutir, lo cual obligó a la joven a retirarse a su habitación con una crisis emocional. “¿Por qué me dice esas cosas? ¿Por qué se mete con cosas de mi papá? Yo qué culpa tengo que mi papá me abandonara y mi mamá me explotara. Yo no quiero estar aquí ya, no puedo”, gritó.

“Que se vaya ya, por favor. Me está jodiendo este cabrón y nadie hace nada. Ya no quiero vivir más esa mierda con esa gente”.