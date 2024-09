Adrián Marcelo advirtió a la producción de La Casa de los Famosos México el papel que quería jugar: “No soy Televisa”

Adrián Marcelo se ha convertido en el villano de la segunda temporada del reality show coproducido por Endemol y Televisa. (@mrrobot, El 5, YouTube)

La Mole, uno de los mejores amigos de Adrián Marcelo, confesó en el podcast Un poco de todo que la participación del regiomontano sí le ha afectado en el exterior. También detalló que el integrante de cuarto Tierra advirtió a la empresa sobre el papel que jugaría

El influencer explicó que le brindó el apoyo a Adrián cuando lo invitaron a La Casa de los Famosos: “Le dije ‘siempre te voy a apoyar en lo que tú hagas, es tu proyecto, tú sabes’”. El integrante de Tierra le explicó que el proyecto podría ayudarlos a los dos, pero La Mole le dijo: “Si nos va a ayudar a los dos qué chin..., pero que te ayude a ti”.

En influencer explicó que el regiomontano advirtió a Televisa el papel que jugaría Crédito: Tiktok/unpocodetodo_cq

“A Adrián se le han caído muchos proyectos porque lo han querido atacar”, contó La Mole, y explicó que le dijo: “Yo no soy el principal, habla con tus papás y tu familia”.

Una vez que Adrián Marcelo logró negociar bien con la producción de La Casa de los Famosos México les advirtió la clase de humor que tiene y el papel que jugaría en el reality: “Ya saben que soy cag* palos, no soy Televisa, soy Youtube”. Aparentemente, esa era la idea que tenía la empresa.

Finalmente, La Mole contó que sí le ha afectado el odio hacia Adrián Marcelo: “Él se metió y yo sabía que me iba a salpicar desde la semana 1 (...) A la segunda semana hubo gente que se bajó del barco y empecé a sentir los ver... (...) no me pega psicológicamente, pero es muy desgastante”