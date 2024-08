Wendy Guevara reaccionó a los ataques de Adrián Marcelo contra Arath de la Torre: “Fue tan bajo”

La influencer y Nicola Porcella reprobaron el posicionamiento del regiomontano al utilizar temas personales contra Arath. (Captura de pantalla YouTube El 5)

El posicionamiento de este domingo 25 de agosto, previo a la quinta eliminación en La Casa de los Famosos México 2, desató una nueva controversia que envuelve a Adrián Marcelo. Ya que el influencer volvió a arremeter contra Arath de la Torre, uno de los nominados.

Con sus polémicas declaraciones insinuó un caso de presunta evasión fiscal por parte de Arath y supuesto clasismo. “Tú no necesitas ganar La Casa de los Famosos México 2. Tienes un estilo de vida opulento, tus historias normalmente se sitúan Europa o en destinos que son para alguien que está alineado a la izquierda, son muy difíciles de acceder para un mexicano que gana yo creo a la semana lo que tu ganas en 12 horas”.

Después de los ataques que lanzó Adrián Marcelo, Arath se controló bastante para su respuesta, “Es muy fácil decir que a veces los aristas no tenemos necesidades. No tengo por qué darte explicaciones de mis necesidades, no te voy a estar enseñando mis estados de cuenta”, dijo.

No obstante el momento complicado para el actor llegó cuando los nominados ingresaron a la sala de eliminación y recibieron saludos de su familia. Fue entonces que Arath rompió en llanto y entró en una crisis pidiendo abandonar el reality pues la presión era muy fuerte.

Adrián Marcelo tuvo una fuerte discusión con Arath. (Captura de pantalla YouTube El 5)

“No puedo con lo juegos, no puedo con este juego sucio, con estos golpes... De verdad no puedo... Que me disculpen mis hijos, que me disculpe el público. No puedo con estos golpes bajos, con las mentiras, estas bajezas...”, gritó.

“No se van a meter ya con mi vida. Tratando de sobajarme, que yo no tengo necesidades, no es cierto. No puedo, prefiero ganármelo de otra manera, siempre por la derecha”.

También entre lágrimas, sus compañeros, Gala Montes y Mario Bezares lograron tranquilizarlo para que continuara en la competencia. Enseguida el comediante fue salvado y regresó a La Casa. Tras lo sucedido y una vez se dio a conocer que Sabine Moussier era la quinta eliminada, Arath de la Torre se desmoronó nuevamente.

Arath de la Torre pidió abandonar la competencia debido a la presión que sentía. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Wendy Guevara reaccionó al posicionamiento de Marcelo y lo que acababa de suceder con Arath. “Ahora si se la bañaron los de la producción, le pusieron a un familiar a cada uno... se me hace un nudo en la garganta”, comentó.

“Oigan, se pasan. O sea el posicionamiento con Arath fue tan bajo. Estoy atacada, nunca pensé que me fuera a enganchar así con un reality, ahora los que lo vivimos adentro es intenso, pero los que estamos afuera... No lo puedo creer. Estoy atacada”.

De igual manera, Nicola Porcella tomó sus redes sociales para respaldar al actor, “Vamos Arath”, escribió en su cuenta de Instagram y X.