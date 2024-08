Javier Corral se registra como senador y niega ser prófugo de la justicia

Javier Corral estuvo a punto de ser detenido en la Ciudad de México (Cuartoscuro)

En cumplimiento con el proceso de inscripción en la siguiente legislatura del Senado, Javier Corral, exgobernador de Chihuahua acudió a registrarse y recibir su credencial. Durante una breve comparecencia ante medios de comunicación, negó ser un prófugo de la justicia, así como que usará el fuero para eludir un proceso que lo señala como autor del desvío de MXN 98.6 millones.

Luego de realizar su registro, el nuevo legislador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aprovechó para atender a los medios de comunicación. En dicho espacio, aclaró que no es prófugo de la justicia, pues dicha condición no es establecida por un fiscal y, en su caso, no se ha demostrado que lo sea.

“No me voy a escudar en el fuero constitucional. Yo voy a desahogar en todo momento el proceso (...) Yo no creo que ande tan prófugo de la justicia si estoy hablando con ustedes ¿verdad? Creo que esa es la mejor garantía porque ser prófugo de la justicia tiene varias condiciones, particularmente para la interpretación del Tribunal Electoral (...) Yo estoy enfrentando el proceso y voy a enfrentarlo incluso con fuero constitucional”, dijo.

El exgobernador del estado de Chihuahua iba a ser detenido mientras comía en un restaurante de la CDMX (Cuartoscuro)

De igual manera, durante su intervención, el exgobernador de Chihuahua recalcó el supuesto acuerdo entre la actual titular del Poder Ejecutivo en el estado, María Eugenia Campos, así como el senador electo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones.

“María Eugenia Campos se ha sentido centralmente tocada por mi presencia próxima en el Senado de la República. No solo es un tema de odio o de venganza personal, también hay mucho miedo en la gobernadora y su alianza protectora con Manlio Fabio Beltrones y con César Duarte, pero no va a impedir eso, que yo desahogue aquí desarrolle una labor de servicio a la república con mi, con toda mi capacidad”, dijo.

Cabe mencionar que el pasado 14 de agosto de 2024, Javier Corral estuvo a punto de ser detenido por policías de Chihuahua mientras se encontraba en un restaurante de la colonia Roma, en la Ciudad de México (CDMX). Los elementos buscaban aprehenderlo por su supuesta responsabilidad en el delito de peculado por un desvío de MXN 98.6 millones, aunque Ulises Lara, fiscal de la capital del país, impidió la acción.