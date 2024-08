Arath de la Torre estalló en llanto y pidió abandonar el reality tras nuevos ataques de Adrián Marcelo

Adrián Marcelo arremetió contra Arath de la Torre durante posicionamiento. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Durante el posicionamiento en la quinta eliminación de La Casa de los Famosos México 2, Arath de la Torre, una vez más recibió un posicionamiento por parte de Adrián Marcelo ya que era uno de los nominados.

Fue entonces que el regiomontano una vez más arremetió contra Arath, en esta ocasión utilizó temas personales para atacar al actor.

“Hoy quiero hablar de merecimientos. Si habláramos de merecimientos sería casi imposible ganarte este reality, La Casa de los Famosos. Tienes una trayectoria impecable, tienes un carisma que muchos envidiaríamos, cuando quiero contar una historia de Chabelo, tú tienes una mejor. (...) es imposible. Por eso hoy no quiero hablar de merecimientos, hoy quiero hablar de necesidades”, inició el influencer.

“Tú no necesitas ganar La Casa de los Famosos México 2. Tienes un estilo de vida opulento, tus historias normalmente se sitúan Europa o en destinos que son para alguien que está alineado a la izquierda, son muy difíciles de acceder para un mexicano que gana yo creo a la semana lo que tu ganas en 12 horas. Eso te lo has ganados con el sudor de tu trabajo justamente y legalmente por la derecha como dices. Quiero hacerle saber a la gente que si fuera por necesidades atrás de ti hay alguien que requiere papeles, oportunidades”.

El creador de contenido continuó abordando temas sensibles, además de que insinuó un presunto caso de evasión fiscal y clasismo por parte de Arath de la Torre. “Creo que México necesita figuras públicas que estén en sintonía, gente de Iztapalapa, de Neza, de Ecatepec, gente que camine en Tepito y le estreche la mano, los vea a los ojos y que les ayude un poquito. Hermano, tu única necesidad es solventar un crédito fiscal y me atrevería a decir que no es una necesidad, es una obligación que hay que cumplir”, se lanzó.

Adrián Marcelo insinuó un presunto caso de evasión fiscal por parte de Arath. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Finalmente, Adrián Marcelo prometió que en caso de que él sea el ganador de LCDLFM repartiría el premio de los 4 millones. Remató poniendo en la mesa a los defensores legales del actor, “Puedes prestarme a tu despacho de abogados para notariarlo y que quede asentado”.

“Es muy fácil decir que a veces los artistas no tenemos necesidades. No tengo por qué darte explicaciones de mis necesidades, no te voy a estar enseñando mis estados de cuenta, en efecto tengo una carrera que me ha dado mucho, tengo una trayectoria muy bonita he abrazado a la gente (...) no cacareo lo que hago, lo tengo en mi conciencia.

Tras el intenso señalamiento, Arath se mostró controlado hasta que la producción le mostró un mensaje de sus hijas. Lo cual provocó que el actor se quebrara y estallara en llanto en la sala de eliminación. Incluso minutos antes de ser salvado por el público, pidió salir del reality, parecía que De la Torre se estaba dando por vencido ante la presión.

Gala Montes intentó calmar a Arath para que no saliera de La Casa.(Captura de pantalla YouTube El 5)

“No puedo con lo juegos, no puedo con este juego sucio, con estos golpes... De verdad no puedo... Que me disculpen mis hijos, que me disculpe el público. No puedo con estos golpes bajos, con las mentiras, estas bajezas...”, gritó, pues el comediante ya no quiere que se metan en su vida privada para atacarlo.

“No se van a meter ya con mi vida. Tratando de sobajarme, que yo no tengo necesidades, no es cierto. No puedo, prefiero ganármelo de otra manera, siempre por la derecha”.