“No tengo temor de nada”: aseguró el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; descarta renuncia

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, desestimó la denuncia presentada en su contra. (FOTO: JOSE BETANZOS/CUARTOSCURO.COM)

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, desestimó la denuncia presentada en su contra por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) ante la Fiscalía General de la República (FGR), alegando que se trata de una “cuestión política” destinada a dañar su imagen y la del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta denuncia, presentada el pasado martes 20 de agosto, tiene su origen en las irregularidades detectadas en la investigación abierta por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) sobre el asesinato del diputado electo Héctor Melesio Cuén Ojeda.

De acuerdo con los blanquiazules, Rocha Moya y la exfiscal del estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, habrían cometido diversos delitos, entre ellos el ejercicio indebido del servicio público y falsedad en declaraciones judiciales.

Sin temor

Rocha Moya asegura que la oposición quiere afectarlo y a AMLO. (CUARTOSCURO)

Al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre dicha denuncia, Rocha Moya manifestó que no tiene “temor de nada” y resaltó que él siempre ha actuado de forma “limpia” y “transparente”.

“Yo no tengo temor de nada. Cuando estás limpio, transparente, y que me inventen o nos inventen los contras, los que andan haciendo política de cualquier hecho, andan buscando afectar al presidente a través de mí ya se los he dicho. No existe ningún temor de nada”, señaló.

A la pregunta de una periodista sobre si renunciaría al cargo, Rocha Moya, cuestionó en un tono alterado por qué debería de hacerlo y aprovechó para arremeter contra la prensa que lo cuestiona.

“¿Y por qué, por qué? Díganme por qué, denme un elemento, ¿tendría que ser porque lo dijo algún periodista de los contras? No”, aseveró.

El pasado martes, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Federico Döring Casar, junto con los diputados federales electos Ernesto Sánchez Rodríguez y Héctor Saúl Téllez Hernández, presentaron la denuncia contra Rocha Moya y Quiñónez Estrada. Argumentaron que la exfiscal actuó presuntamente bajo órdenes directas del gobernador para manipular la investigación sobre la muerte de Cuén Ojeda, con quien Rocha Moya mantenía un conflicto de varios años.

Los legisladores panistas también exigieron que Rocha Moya se separe de su cargo de manera inmediata para evitar la influencia en el proceso judicial.

Ya habló con la FGR

Rocha Moya dio a conocer que ya habló con la FGR. (Foto: Facebook/Rubén Rocha Moya)

El gobernador del estado de Sinaloa también comentó que ya respondió a la FGR respecto a la información solicitada sobre su viaje de vacaciones a Los Ángeles, California, mismo que realizó el día en que fue secuestrado y llevado a Estados Unidos el cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada.

Zambada García asegura que ese 25 de julio iba a reunirse con Rocha Moya y Cuén Ojeda, y que en la reunión estaría presente el líder de Los Chapitos, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hasta que habría sido traicionado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo.

El gobernador recordó que él solicitó personalmente que la FGR atrajera la investigación para eliminar cualquier sospecha que pudiera surgir en torno al caso. Rocha Moya enfatizó que colaborará con las indagaciones, con el objetivo de asegurar transparencia y fortalecer la confianza pública en el proceso judicial.

Sobre las observaciones dadas por la autoridad federal acerca de la carpeta de investigación presentada por el Órgano Autónomo del Estado sobre el asesinato de Cuén Ojeda, el gobernador mencionó que revisó el contenido y mantuvo una conversación con la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñonez Estrada. Le recomendó considerar su renuncia para evitar cualquier afectación a su persona.

La FGR tumba versión de la Fiscalía de Sinaloa

Toma cenital de la propiedad donde se llevaron a cabo probables delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio, entre otros. Foto: FGR.

La FGR dio una actualización de la investigación en torno al caso de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. En un comunicado, señaló que ha logrado dar con la ubicación precisa de la pista de donde salió el avión que fue utilizado para el presunto secuestro del capo del Cártel de Sinaloa.

Asimismo, la Fiscalía localizó el inmueble donde se llevaron a cabo los probables delitos de privación ilegal de la libertad, homicidios, lesiones y actos vinculados con desaparición forzada, en los cuales está vinculada la agresión que llevó a la muerte a Héctor Melesio Cuén Ojeda, con lo que derrumba así el posible montaje que habría hecho la FGE de Sinaloa, que mostró un video en donde supuestamente el exrector de la UAS fue asesinado en una gasolinera cuando iba a bordo de una camioneta.

“Sobre este mismo caso, la institución federal ha logrado establecer, con precisión, que la información sobre lo ocurrido en una gasolinera en el municipio de Culiacán no es aceptable, ni cuenta con los elementos fidedignos de prueba que permitan tomarla en cuenta, en la forma en que fue planteada”, se lee en el comunicado.

La FGR ya ha puesto en resguardo el inmueble, mientras se van realizando las diligencias respectivas. También, se identificaron los vehículos que fueron utilizados para la comisión del posible secuestro, indicaron.

Finalmente dio a conocer que ya está preparada la solicitud de orden de aprehensión en contra de Guzmán López por los delitos de secuestro y también por la privación ilegal en territorio nacional para entregar al Mayo Zambada a las autoridades de otro país, trasladándose fuera de México con tal propósito.