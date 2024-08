Este es el vestido que Gomita despreció pese a ser un regalo de Briggitte Bozzo en La Casa de los famosos

Gomita despreció el regalo que Briggitte Bozzo le hizo la semana pasada

La tensión en La Casa de los Famosos México cada vez es más fuerte; pese a la salida de Mariana Echeverría las mujeres que permanecen en el reality siguen teniendo confrontaciones. Después de la ‘Gala de Eliminación’ y el esperado posicionamiento, dos de las concursantes que tuvieron mayor tensión fueron Briggitte Bozzo y Araceli Ordaz.

Como cada domingo, los participantes que se encuentran en la placa de nominación deben escuchar las razones por las que ciertos compañeros quieren su salida. Gomita decidió dirigirse a Briggitte y le mencionó que estaba en desacuerdo con las actitudes que sus compañeras Karime Pindter y Gala Montes mostraron en la fiesta ambientada más reciente.

Al escucharla, la joven actriz respondió con el característico: “Interesante punto de vista”, y aseguró que ella no podría hacerse responsable de su sentir. A raíz del posicionamiento, la tensión entre las mujeres de la casa fue cada vez más notoria, tanto que Gomita decidió tirar al piso uno de los vestidos que Briggitte le regaló en días pasados.

La pelea que desató el enojo de Araceli Ordaz

Con motivo del cumpleaños de Briggitte Bozzo varios habitantes de la casa decidieron portar una prenda color rosa, sin importar si son o no del mismo cuarto. Una de las que sorprendió al lucir una prenda de dicho color fue Araceli Ordaz, pues aunque había mencionado estar molesta y querer aplicar la ‘Ley del Hielo’, se unió al festejo.

Sin embargo, después de la prueba del líder, el ambiente entre las Briggitte Bozzo, Gala Montes y Gomita se puso notablemente tenso. De un momento a otro, la creadora le reclamó a Gala por llamar amiga a Karime Pindter al subir a la suite con Agustín Fernández.

La creadora de contenido se ganó el hate del público al intentar humillar a la actriz Fotos: Cuartoscuro

“No lo hice en mala onda, ni me lo digas Gala, nunca lo hice en mala onda. ¿Por qué dices que ella sí es amiga? Nunca le hice nada malo a nadie”, mencionó Gomita, a lo que Gala respondió: “Tú te quisiste sentir mal, yo estoy diciendo que Karime sí es amiga, pues sí es amiga, yo sí confío en Karime, en ti no confío, haces trampa”

De inmediato, la creadora de contenido hizo referencia al acercamiento que ocurrió entre Gala y Agustín el pasado viernes, pues aseguró que ella no se había metido en la relación de nadie y no tenían porque tratarla así. Debido a que Sian Chiong quiso interferir en la plática, Bozzo terminó por pedirle que no lo hiciera, a lo que Gomita reclamó: “No me veas así Briggitte, ustedes me están haciendo caras, las mismas que les hacía Mariana y es incómodo.

Este es el vestido que Briggitte Bozzo le regaló a Gomita

Después de no haber podido platicar con Gala Montes, Gomita se fue a su habitación y le contó a sus compañeros lo que había ocurrido, entre palabras negativas a la actriz venezolana, terminó por tirar al piso el vestido que le había regalado su compañera.

Gomita tiró al piso el vestido que Briggitte Bozzo le regaló Crédito: Vix

Mientras acomodaba sus pertenencias, mencionó: “Váyase a la (...) niña. Me volteó la cara la hija de (...)”, acto seguido, arrojó la prenda rosa al suelo, la cual Briggitte le había obsequiado la semana pasada. Como era de esperarse, la acción causó indignación entre los fans de la joven de 23 años, pues la situación no paró ahí.

Una vez que la prenda estaba en el piso, Adrián Marcelo entró a la habitación, brincó sobre el vestido y se recostó en su cama. La situación desató todo tipo de críticas en redes sociales, donde una vez más se dejó ver el descontento del público a las actitudes del ‘Cuarto Tierra’.