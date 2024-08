Así fue el FRÍO reencuentro entre Faisy y Mariana Echeverría luego de su eliminación de La Casa de los Famosos México

Faisy se pronunció sobre una campaña surgida en 'X', donde fans de MCDR piden que Mariana Echeverría no vuelva al programa. (@faisirrito, @marecheve)

Mariana Echeverría habló tanto y de tantas personas dentro de La Casa de los Famosos México 2 (LCDLFM), que tras su expulsión, su reencuentro con el mundo exterior ha sido por demás complicado. El martes, previo a presentarse en el matutino Hoy, la conductora se ‘reencontró' con Faisy, una de las muchas celebridades salpicadas por la estela de polémica que rodea a la ex habitante del reality.

Previo a su ingreso a LCDLFM, Mariana Echeverría reconoció públicamente que existía un distanciamiento con Faisy. Incluso, el conductor la desvinculó de Faisy Nights, programa nocturno de Unicable.

Aunque el presentador intentó mantenerse al margen de la polémica, tuvo que hacer frente al interés de la prensa: “Mariana es la que ha ventilado eso en sus publicaciones antes de entrar a la casa, o en la entrevista de Yordi (Rosado). Yo lo que intento es tirar buena onda. Mariana es una persona con la que he convivido mucho tiempo de mi vida, hemos compartido nueve temporadas de Me Caigo de Risa y a ella y todos los que están adentro (de LCDLF) les deseo lo mejor”, declaró Faisy durante un encuentro con la prensa, días antes de la eliminación de Mariana.

“Lo que creo y he defendido, y que creo fue el inicio de la polémica entre Mariana y yo, que todos se sorprendían porque en Faisy Nights decidí no seguir con la relación entre Mariana y yo en el programa y todos se enojaban conmigo. Y es que, cuando no estás cómodo con alguien, es válido moverse”, expresó Faisy, confirmando un distanciamiento entre ambos.

Mariana Echeverría en Televisa, previo a su participación en el programa Hoy. (@tvynovelasmex)

Faisy también fue captado por la revista TVyNovelas. Usuarios de redes especularon sobre los motivos por los que no se saludaron. (@tvynovelasmex)

Así fue el ‘reencuentro’ de Faisy con Mariana Echeverría

Faisy, presentador principal de Me Caigo de Risa (MCDR), reveló que estaba enterado de la campaña digital que pide que Mariana Echeverría no regrese al programa, sin embargo, recalcó que esa decisión no está en sus manos, sino en las de Eduardo Suárez Castellot, su productor.

“Yo no puedo sacarla ni no sacarla (de MCDR), eso está en las manos de la empresa y del productor. Lo que sí puedo decir es que, cuando alguien no está cómodo en un lugar, se tiene que mover. No vinimos a aguantar”.

Las declaraciones de Faisy avivaron el interés por el inminente reencuentro entre ambos presentadores, el cual se dio la mañana del martes, previo a la participación de Mariana en Hoy.

De acuerdo con publicaciones de TVyNovelas, los presentadores coincidieron en Televisa; sin embargo, no se vieron cara a cara. Un fotógrafo de la revista captó a Mariana ingresando acompañada de Luis ‘Potro’ caballero, mientras Faisy llegó por otra zona.

En su canal de YouTube, el periodista Hugo Maldonado especuló sobre los motivos por los que no coincidieron. Afirmó que Mariana decidió almorzar en el comedor de los empleados, algo inusual en ella.

Asimismo, dio a conocer que Mariana Echeverría habría condicionado a periodistas de medios ajenos a Televisa y creadores de contenido para acordar entrevistas donde no sería cuestionada, como ocurrió en Hoy, donde Andrea Legarreta, Andrea Escalona y Galilea Montijo la cuestionaron por inventar rumores sobre el ambiente laboral del matutino.

Faisy confirmó que fue decisión de él desvincular a Mariana Echeverría de su programa en Unicable. (Twitter/@faisynights)