Conductoras de Hoy ‘humillan’ en vivo a Mariana Echeverría; ella les pide perdón y rompe en llanto: “Ahora tan repudiada” |VIDEO

Andrea Legarreta enfrenta en vivo a Mariana Echeverría en Hoy (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

El ‘día del juicio’ llegó para Mariana Echeverría, quien tuvo que cumplir con su contrato de La Casa de los Famosos México y asistir al matutino Hoy, luego de que dentro de su paso por el reality show de Televisa asegurara que Andrea Legarreta ‘no soportaba’ a Arath de la Torre o que incluso nadie lo quería en el programa de San Ángel.

Durante la emisión de este martes 20 de agosto, la producción a cargo de Andrea Rodríguez no dudó en encarar a la ex habitante con las personas que resultaron ‘salpicadas’ por los comentarios sin fundamento de la comediante. Con titulares como: “Mariana aseguró que Arath se asilaba porque Andrea no lo soportaba” y “Mariana aseguró que Arath se aislaba porque nadie en Hoy lo quería”, Mariana Echeverría tuvo que pedir perdón y romper en llanto.

Tan querida y ahora tan repudiada”, fue uno de los comentarios más fuertes que Andrea Legarreta le hizo a Mariana Echeverría en vivo, pues todas las presentes, Galilea Montijo, Tania Rincón y Andrea Escalona encararon a la ex habitante de La Casa de los Famosos México por hablar mal del matutino y atacar a Arath de la Torre al querer enemistarlo con ella o la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez, a quién le confirmó que sí se trataba de ella.

Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Tania Rincón y Andrea Escalona encararon a la ex habitante de ‘La Casa de los Famosos México’ por hablar mal del matutino y atacar a Arath de la Torre Crédito: Televisa

Andrea Legarreta ‘destroza’ a Mariana Echeverría en defensa de Arath de la Torre y el Programa Hoy: “Querían ver sangre”

Aunque Andrea Escalona explotó en contra de Mariana Echeverría, Galilea Montijo rompió el protocolo de no hablar de La Casa de los Famosos México y Tania Rincón intentó ser neutral, Andrea Legarreta fue ‘la esperanza del país”, pues de antemano se sabía que ella sería quien encararía a la ex habitante por todos los comentarios que hizo sobre el matutino Hoy, Arath de la Torre y algunas de ellas.

“Lo que es muy importante es lo siguiente, me han etiquetado porque quieren ver sangre. Aquí la realidad y lo que sí me gustaría, porque esta cas también ha sido tu casa, en esta casa te hemos abrazado, arropado incluso como amiga Mariana, nos hemos acercado a ti de manera amorosa, la jefa te ha apoyado en muchos momentos, entonces eso nos generó una decepción”, inició la titular de Hoy.

Aunque durante más de 15 minutos ininterrumpidos, todas la conductora de Hoy encararon a Mariana Echeverría, a mitad de la entrevista la famosa rompió en llanto y ofreció disculpas a todos los afectaos, aunque eso no fue suficiente para Andrea Legarreta que de nueva cuenta le comentó su sentir.

Mariana Echeverría fue cuestionada en Hoy por difundir rumores sobre el programa y Arath de la Torre. (Hoy)

“Señores, yo no le voy a arrancar la cabeza a Mariana, porque de verdad antes de que ella entrara a La Casa de los Famosos México muchos de mostros teníamos una cercanía importante, porque somos mujeres y he visto lo que ha pasado adentro, pero pasaron cosas que me parecieron tristes y crueles que le hiciste a Briggitte y Arath”, finalizó Andrea.