Captan a Danna Paola junto a Santa Fe Klan celebrando con unas cervezas

Los intérpretes mexicanos anunciaron que unirán sus voces

Después de que en octubre de 2023 Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, dio a conocer que buscaba hacer una colaboración con Danna Paola; una reciente publicación en Instagram parece indicar que los intérpretes mexicanos ya preparan algo para todos sus seguidores.

A través de su cuenta oficial, el rapero de 24 años dio a conocer una serie de fotografías en las que también aparece la cantante de Mala Fama. A tan solo 24 horas de su publicación, el post ya supera los 500 mil me gusta y se pueden leer cientos de comentarios positivos, entre los que resaltan:

Los mexicanos que más me gustan. Los amo.

Esa no falla. Papi. La mejor combi, el malandro con la fresa.

La colaboración que no sabíamos que sí necesitábamos.

Lo que se viene.

Se viene una tremenda colaboración.

Aunque en la publicación no se especifica que se trata de una canción juntos, en las imágenes se puede apreciar que están en un estudio y también posan con unas cervezas en la mano, mientras que en la descripción se puede leer: “Saca las caguas, Danna”. Por su parte, la joven cantante también hizo lo propio, pues compartió una fotografía junto al originario de Guanajuato en sus historias de Instagram.

(Instagram/ Santa Fe Klan)

Así fue como Santa Fe Klan confesó que haría una colaboración con Danna

Uno de los eventos en que los jóvenes cantantes coincidieron fue durante uno de los enfrentamientos de Saul ‘Canelo’ Álvarez; en aquella ocasión, el rapero confesó para los micrófonos de Sale el Sol el interés que tenía por grabar junto a la intérprete de pop.

“Vamos a hacer una canción, le mandé una pista, pues traigo una idea, de hacer tipo la canción de Eminem. Así como que está cayendo lluvia y un teléfono”, compartió. Aunque no logró recordar el nombre del sencillo al que se refería, comenzó a tararearla, por lo que algunos de los presentes señalaron que se trataba de la canción Stan, donde Eminem colabora con la cantante británica Dido, quien aporta el estribillo tomado de su canción Thank You.

(Instagram/ DANNA)

Desde entonces, no se había revelado nueva información, pero luego de las imágenes compartidas, algunos fanáticos han comenzado a asegurar que se tratará de una de las colaboraciones más versátiles del año.

La versatilidad de Santa Fe Klan

Nacido el 29 de noviembre de 1999, Santa Fe Klan comenzó su carrera musical a muy temprana edad, aprendiendo a tocar instrumentos y grabando sus primeras canciones en un estudio casero. A lo largo de los años, su popularidad ha crecido significativamente, sumando millones de reproducciones en plataformas digitales y destacándose por ser una de las voces más representativas del rap mexicano.

Su capacidad para adaptar distintos estilos musicales y temas en sus canciones es una de las razones clave de su éxito y popularidad, pues ha logrado combinar elementos del rap y hip-hop con ritmos como el regional mexicano y la cumbia.

(Especial)

Durante su trayectoria ha colaborado con varios artistas de diferentes géneros como Alemán, Gera MX, MC Davo, Peso Pluma, Los Ángeles Azules, Majo Aguilar, Gerardo Ortiz, La Sonora Dinamita, Duki, y Nanpa Básico, lo que demuestra su habilidad para trabajar en distintos estilos musicales.

Además de su talento en el rap y otros géneros, se le reconoce por su habilidad para tocar instrumentos tradicionales, lo cual enriquece su música y la hace más auténtica. Algunos de sus álbumes más conocidos incluyen Bendecido, El Niño, y Mundo; mientras que entre sus temas más populares se encuentran Debo Entender, Silencio en el Callejón y Mis Pasos.