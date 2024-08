Alien Romulus y el “elemento tercermundista” inyectado por un director latinoamericano | ENTREVISTA con Fede Álvarez

Infobae platicó con Fede Álvarez, director de Alien Romulus. | Portada: Jovany Perez.

Alien: Romulus, la nueva entrega de la icónica franquicia de ciencia ficción y terror, llega a las pantallas con una visión renovada bajo la dirección del cineasta uruguayo Fede Álvarez. Conocido por su estilo distintivo y su capacidad para crear tensión con recursos mínimos, Álvarez ha logrado incorporar una sensibilidad única en la saga.

Junto con otros medios, Infobae México tuvo la oportunidad de platicar con el cineasta luego de un previo especial de la película. Durante dicha conversación, el director reveló cómo su experiencia de crecer en Uruguay ha dejado una marca imborrable en sus películas, incluyendo su más reciente trabajo en el universo de Alien.

Desde el inicio de la conversación, Álvarez subrayó la inevitable influencia de su trasfondo latinoamericano en su obra. “Siempre hay un elemento de tercermundismo en mis películas, de mi experiencia de crecer en Uruguay, que se traduce en los personajes”, comentó. Dicho trasfondo, que él no planea deliberadamente inyectar en sus filmes, se filtra de manera natural en la narrativa y los personajes. “Yo no sé lo que es crecer en Estados Unidos ni en una nave espacial, sé lo que es crecer en Uruguay con mis amigos”, añadió.

Alien: Romulus. (20th Century Studios)

Aseguró que las relaciones que construye en sus guiones están profundamente arraigadas en su propia historia: “Las relaciones salen de ahí, pero obviamente hay cosas muy específicas de crecer en un país como Uruguay, como la historia de dicho país, las dictaduras, la gloria del fútbol, etcétera, hacen muy específica la experiencia latinoamericana”.

Fede explicó que al entrar al proyecto no trató diseñarla con la intención de dejar su marca. Por el contrario, trataba de imaginar cuál sería el resultado si James Cameron y Ridley Scott si la hubieran dirigido juntos: “Y nunca va a ser lo que harían ellos, es imposible. Pero sí hay una pasión por esas películas y un interés por ver lo que había en las películas originales, que a veces a ellos les interesa menos porque ya las hicieron, pero a mí, sí me interesa”.

Álvarez también reflexionó sobre cómo su enfoque cinematográfico, influido por su origen, termina siendo “más universal [...] que la experiencia de nacer y crecer en un país que es una hegemonía del mundo”. Este contraste entre lo local y lo global refleja un poder del cine para trascender fronteras y conectar con las experiencias humanas en un nivel más profundo.

Las raíces del terror

Alien: Romulus llega a los cines de México. (20th Century Studios)

Además de la inyección de esta perspectiva latinoamericana, Álvarez también destacó su intención de regresar a las raíces del terror que hicieron a las primeras películas de Alien tan impactantes.

“Quería ver algo que volviera más a lo básico: sobrevivir la hostilidad de una criatura que es completamente inhumana, que no le importa nada y que es mil veces más inteligente”, explicó.

En su opinión, las entregas más recientes de la saga se habían centrado más en la ciencia ficción y en grandes preguntas sobre la humanidad, mientras que él buscaba capturar la esencia primigenia del miedo al enfrentar lo desconocido.

Para lograr esto, Álvarez se apoyó en su dominio del suspenso, una habilidad que perfeccionó en su película No Respires. En Alien: Romulus, el director utiliza la misma técnica de generar tensión con la cámara y el espacio, construyendo el terror a partir de lo que no se muestra en pantalla.

“El suspenso es baratísimo, no es un suspenso de nada, es poner la cámara y esperar. En No Respires hicimos una cantidad de tomas que simplemente la cámara empuja por un pasillo y no sucede nada, pero es ahí donde la tensión radica porque estamos esperando que lo peor va a suceder”, mencionó.

Alien: Romulus regresa el terror de la cinta original. (20th Century Studios)

Esta estrategia, que él considera perfecta para el mundo de Alien, es una de las claves para que Romulus recupere el espíritu de las primeras entregas.

Otro aspecto fundamental para Álvarez es la construcción de personajes que generen empatía en el público. Según el director, el miedo en una película de terror proviene de la conexión que el espectador siente con los personajes.

“Si no te importa que se mueran, no te da tanto miedo”, explicó. “Alien te da miedo porque te presentan a un personaje vulnerable o un personaje con el que conectas. Si te importa lo que les pase, da mucho miedo porque no te imaginas que esa persona pueda morir o que les pueda pasar algo malo”.

Finalmente, Álvarez expresó su envidia hacia las nuevas generaciones que verán Alien: Romulus como su primer contacto con la saga. “Es fascinante para mí la idea de pensar que alguien nunca vio ninguna y se sienta a experimentar todo eso por primera vez”, dijo con una mezcla de orgullo y nostalgia. Por tanto confirmó que Alien: Romulus no es sólo como una continuación de la franquicia, sino también una puerta de entrada para nuevos fans.

Alien: Romulus utiliza efectos prácticos. (20th Century Studios)

“No es por darme crédito a mí mismo con la película, es que simplemente la película tiene 45 años de ideas geniales creadas por algunos de los grandes maestros del cine de género como Ridley Scott, James Cameron, David Fincher, Jean-Pierre Jeunet, todos genios visionarios que crearon todas estas ideas. Y nuestra película toma todas esas y agrega más”, comentó.

Alien: Romulus es una visión fresca de la saga, con el testimonio de poder de una visión como la de Fede Álvarez. Un universo dominado por el terror y el miedo a lo desconocido, pero que conecta de forma más personal con elementos universales. Una clave única para generar terror en audiencias más allá de las anglosajonas. La cinta llegará a las salas de cine mexicanas a partir del jueves 15 de agosto.