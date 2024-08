Esto dijo Claudia Sheinbaum sobre la posibilidad de incluir a Manlio Fabio Beltrones en su gobierno

El sonorense fue separado del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado (Cuartoscuro)

Manlio Fabio Beltrones, quien por años se consolidó como uno de los personajes más importantes para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quedó fuera de la bancada de su entidad política en el Senado. Ante dicha posibilidad, y en medio de los movimientos previos a la renovación de diversos poderes en el país, Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre la posibilidad de incluirlo en su equipo.

Durante una conferencia de prensa encaminada desde su casa de transición, Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la posibilidad de incluir a Manlio Fabio Beltrones en su gobierno luego de haber sido relegado por el grupo parlamentario del PRI en el Senado. Pese a la expectativa, la virtual presidenta electa negó que el perfil del personaje empate con la “Cuarta transformación”.

“Yo creo que cada quien tiene su historia y ellos tienen que definir el caso del PRI. Cada quien tiene que definir hacia dónde va. Es particular ese caso. Tiene su historia y no creo ni siquiera que él quiera acercarse”, fue el argumento con el cual inició su intervención en el tema ante los medios de comunicación.

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, negó que pueda incorporar a Beltrones en su gobierno (EFE/Mario Guzmán)

Cabe mencionar que en diversos momentos diversos personajes de otros partidos políticos se han sumado al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). En dicho caso se encuentran personajes como Alejandra del Moral y Rommel Pacheco, quienes en su momento arribaron desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).

A pesar de ello, Sheinbaum se refirió al particular caso de Manlio Fabio Beltrones. Si bien algunos personajes han llegado a Morena desde dicho instituto político, la virtual presidenta electa negó que el legislador pueda tener algún tipo de coincidencia ideológica con el gobierno de la “Cuarta Transformación”, lo que disminuyó la posibilidad de su incorporación a Morena.

“En la Cuarta Transformación, es importante el esfuerzo que se ha hecho para incluir a mucha gente, pero también hay casos donde tienen su propia historia y no necesariamente son parte de la Cuarta Transformación. Vean ustedes la campaña de Beltrones en Sonora. Estuvo dedicada a la crítica al Presidente de la República, al gobierno de la 4T, al propio gobernador Durazo, entonces no hay muchas cosas en común”, expuso.

Manlio Fabio Beltrones es uno de los más duros críticos de Alito Moreno (PRI Prensa)

Pese a no considerarlo dentro de su proyecto de gobierno, Sheinbaum Pardo no descartó que Beltrones pueda sumarse a la votación de proyectos propuestos por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). En dicho caso, enlistó las reformas propuestas por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en materia de salud, Guardia Nacional (GN) o la pensión universal a personas adultas mayores.

“Eso no quiere decir, es importante, que frente a reformas que se propongan no vayan a votar a favor (...) Cada diputado, diputada, senador o senadora puede tomar su propia decisión frente a una propuesta que se está haciendo, más allá de si son parte o no de la Cuarta Transformación”, reiteró Claudia Sheinbaum Pardo ante los medios de comunicación presentes en la conferencia de prensa.

Sheinbaum Pardo recalcó que no hay coincidencias ideológicas entre la 4T y Beltrones (EFE/Mario Guzmán)

¿Por qué Manlio Fabio Beltrones quedó fuera de la bancada del PRI en el Senado?

A través de un comunicado, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Senadores informó que, por mayoría de votos, decidieron no admitir a Manlio Fabio Beltrones. De acuerdo con la información, la determinación fue tomada al considerar “la gravedad de sus acciones”. Cabe mencionar que el sonorense es uno de los más férreos críticos de Alejandro Moreno.

“Esta determinación se basa en la gravedad de las acciones del senador Beltrones Rivera, las cuales han atentado de manera significativa contra la unidad ideológica, programática y organizativa del Partido”, escribieron en el documento donde informaron también que Beltrones enfrenta procedimientos que podrían orillar a su expulsión del PRI.